Reina Mercedes reclama más limpieza y atención

«No sé ni cuantos escritos he presentado», apunta Juan Guerra, residente que da voz a los vecinos de la urbanización Reina Mercedes, para explicar la falta de respuesta del Ayuntamiento a las necesidades de este núcleo de la parte alta de la capital grancanaria. Señala que al estado de deterioro que presenta la zona como consecuencia de lo que entiende mala ejecución de los trabajos de canalización que se llevaron a cabo en su momento, se suma ahora la carencia de servicios básicos como la limpieza.

«Rompieron por delante la carretera principal y al año y poco ya estaba hundida, y la acera rajada de lado a lado», denuncia. Asegura que son muchas las deficiencias que existen en la urbanización debido a los trabajos que ejecutó el Consistorio con el objetivo de evitar las inundaciones que de manera reiterada se registraban cuando se producían lluvias intensas en la ciudad. Una circunstancia que se traducía en daños en los garajes y zonas comunes.

«No sé cuántas personas se han caído ahí», dice sobre el hundimiento que tiene la vía que circunvala la urbanización y los desperfectos de las aceras. Comenta que a su juicio es el Ayuntamiento de la capital grancanaria el que debe pedir explicaciones a la empresa que se encargó de llevar a cabo estas tareas para que acometan las mejoras pertinentes. «Que le pidan responsabilidades a quien lo hizo», demanda Guerra.

Los vecinos denuncian desperfectos y falta de limpieza. C7

Afirma estar «harto de presentar escritos» al Consistorio reclamando una solución a una situación que teme se convierta en un problema mayor cuando lleguen las lluvias. Asimismo, señala que la concejala Inmaculada Medina, responsable de Vías y Obras en el anterior mandato, «está desaparecida».

Falta de limpieza

Guerra comenta que, además de esta situación que denuncia, ahora Reina Mercedes afronta otro problema añadido: la suciedad. «Este lunes hizo dos semanas que no vienen a limpiar el barrio ni vacían las papeleras», expone.

Dice que los barrenderos «retiran lo gordo», pero «no barren la calle» ni la baldean. «Creo que por las elecciones vinieron a baldear después de años y hasta la fecha», indica.

Añade, a modo de ejemplo del abandono que en esta materia asegura padece la urbanización, el hecho de que «hace como un mes y medio se quemó el contenedor del plástico, pero no han puesto uno nuevo. Además, el fuego afectó al del papel, que sigue ahí todo negro», relata.

Apunta que «ahora que la alcaldesa está yendo por diferentes barrios» de la ciudad, la invita a que pase por la urbanización Reina Mercedes y compruebe de primera mano los asuntos que expone.

Algo que afirma ya le ha solicitado en dos ocasiones por vía telemática. «Les he escrito diciéndoles que se pasen por aquí, pero no me responden», indica.