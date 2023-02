Regreso al pasado: los disfraces adultos vuelven a los 80

Mucha animación y una apuesta por el color y la marcha configuraron las principales propuestas del concurso de disfraces adultos que se celebró en la noche de este sábado en el escenario del parque de Santa Catalina. Diez concursantes individuales y ocho grupos dieron muestra de originalidad y amor por el carnaval y se lo pusieron difícil a un jurado que estuvo presidido por el diseñador Dani Padrón Martín y en el que estuvieron también la empresaria Virginia Miranda Solares;los diseñadores José Julio Armas y Juan Cabrera Ramírez; la costurera Emilia Falcón Carrasco;Delia Duque, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; la periodista y productora de baila, Leny González Godoy; y Francisco Medina, presidente del club Victoria, en calidad de secretario.

Las propuestas que desfilaron por el escenario siguen manteniendo la calidad y originalidad de ediciones anteriores, con unos disfraces muy cuidados y una originalidad desbordante.

Un total de 242 personas saltaron a la pista de la discoteca Studio 54 para lucir sus mejores galas carnavaleras. De ellas, 232 lo hicieron en grupo. El más numeroso fue el que formaban Las Chicas UP (de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste, que reunieron a 48 integrantes. Ellas actuaron con la fantasía 'Do you love me?' de Mar Cabrera.

Los integrantes de Uniks, que ganaron en 2022 y en 2020, volvieron a participar este año con la fantasía 'studio 54 en 2023 se ha reinaugurado, a esta reapertura quedan todes invitades' de Unikas Diseños.

No ocurrió lo mismo con Eduardo David del Rosario (Yshia Taisma), que fue el ganador en la modalidad individual de la edición anterior y que este año se presenta a la preselección de los drag queen.

El concurso de disfraces adultos contó con la presentación de Manolo Santana, al igual que en la edición de 2022, y las actuaciones de Espacio Artístico Evohé, que interpretó 'Evohé Carnaval'; Acuarela, que puso sobre las tablas los temas 'En el fin de semana', 'Como la flor', 'Te he prometido' y 'Amigo mío'; y, por último, Fayna Duchement, con 'Vamos pal carnaval'.

Los otros participantes fueron, en categoría indivual, Alberto Starkmann, Cistóbal Roque Falcón, Nailik Alonso, Cristo Manuel García Ramos, Noelia Vega Guerar, Pablo San Juan Montesdeoca, Heviks (Eric) Pimentel, Vanessa Artiles, Cynthia Jiménez Robaina y Francisco Riero Rodríguez.

En cuanto a los otros grupos en liza en el concurso de disfraces, aparte de los citados con anterioridad, fueron Amanecer Rociero, Chiara's Girls, JD Estudio de Danza, Los Cahorros del Carnaval, Las Rococomicas y Danza Las Palmas.