Imagen de archivo de los trabajos de derribo de la TAO en Las Palmas de Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

Un recurso atasca la reapertura de tres kioscos municipales y la TAO avanza en su uso público

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria encarga un anteproyecto a Urbanismo para que defina el uso de la antigua terraza

Javier Darriba

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:07

Un recurso presentado en el proceso de contratación de la gestión de un kiosco municipal ha obligado al Ayuntamiento a revisar la contratación de los tres puestos adjudicados a la empresa Inversiones Grupo Run Run, en concreto los de Churruca, Alonso Quesada y la Alameda de Colón.

El concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, detalló que tras el recurso presentado en el concurso del kiosco de Alonso Quesada, se comprobó que la empresa había cambiado sus estatutos, pero no los había inscrito en el Registro «y, por tanto, no tenía la capacidad para ser adjudicataria».

Por eso, el Ayuntamiento revisó las otras dos adjudicaciones a Run Run y decidió iniciar un nuevo procedimiento de licitación por el kiosco de la Alameda de Colón -al ser el adjudicatario la única empresa que se presentó al concurso- con la confianza de adjudicarlo este año.

En cuanto al espacio de Churruca, se ha hecho una consulta al Consejo Consultivo para ver si puede adjudicar la explotación del kiosco al segundo licitador que se presentó al concurso.

El resto de los quioscos -La Mayordomía, Santa Catalina, Doramas, Mirador del Atlante, Castillo de La Luz, Juan Alemán, Plaza del Pueblo y los dos de la Plaza Hurtado Mendoza- han sido ya adjudicados.

Por otro lado, el concejal anunció que el grupo de gobierno ha encargado a los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la elaboración de un anteproyecto para la utilización de ese espacio, con uso público.

El Partido Popular denunciaba hace unos días la indefinición que pesa sobre ese suelo, que fue recuperado por la ciudad tras un largo procedimiento judicial que duró siete años. Durante 27 años albergó diferentes terrazas de ocio nocturno.

