«Quitaría el voto del público, varias veces me ha jugado una mala pasada»

Ha sido drag queen del carnaval de Telde y tiene una amplia experiencia en el de la capital.

-Preséntese ante el público...

-Mi nombre es Neftalí Nauzet Betancor Rodríguez.Soy transformista y nací el 26 de enero de 1984 en Telde. Mis patrocinadores son Divinity, Cheyenne's, Secret Garden Chill Out, Miss y Mister Fotogenia y Kayak El Pajar.

-¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

-Presentarme a la gala drag es un sueño por el que llevo luchando muchos años.

-¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

-Pues lo que me lleva aportando los años anteriores a este, mucho trabajo y la satisfacción personal de saber que a la gente le gusta lo que hago.

- ¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

-Pues se diferencian en muy pocas cosas porque tanto el personaje como la persona tienen la misma personalidad, uno es el esfuerzo y otro el resultado.

-¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

-La primera gala drag que recuerdo es la de 1998 (la primera, de cuya celebración se celebra en esta edición del carnaval los veinticinco años).

-¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

-Cuando nombran a Drag Heaven ganador.

-¿Qué le atrae del mundo drag?

-Me atrae todo, desde el maquillaje hasta el diseño, las plataformas, la música...

-¿Cuál es el drag que tiene como referente y por qué?

-Mi referente es mi hermano Drag Orión, porque fue el primero que me dio la oportunidad de bailar en un espectáculo de este tipo en el año 2007.

-¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

-Desde que acaba la gala empiezo a trabajar la idea del próximo año. Luego, aproximadamente cuatro meses antes, empiezo a crear la música, materiales...

-Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles del tipo de música y acompañamiento de su puesta en escena?

-Me da igual desvelar la idea (risas). Era broma. Este año a diferencia de los demás, estoy tocando un estilo que anteriormente no he utilizado.

-La gala drag cumple 25 años. ¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorarla?

-Quitaría el voto del público, ya que en varias ocasiones me ha jugado una mala pasada. Lo que busco es que me valore un voto profesional. El voto del público es a razón del movimiento que se dé en redes sociales y no soy una persona que utilice muchas redes. Por lo demás, no añadiría nada, creo que es una gala bastante completa.

-No entiende el carnaval sin...

- Sin sus fiestas en la calle, que es un evento del pueblo y poco a poco se lo han ido cargando.