«Quiero sentir el calor del público y vivirlo a tope»

Es la primera vez que participa como candidata a reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y lo hace en el cuarto puesto. Lucirá la fantasía 'Timanfaya', diseñada por Kilian Betancor Falcón, en representación del restaurante El Centro Guayadaque.

-¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

-Siempre me ha encantado el carnaval y ahora, a mis 30 años, ha llegado el momento de presentarme. Me lo dijo Kilian (Betancor, el diseñador de su fantasía) y, por supuesto, no podía decir que no.

-¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata? ¿Qué sintió?

-Al principio digamos que no lo asimilé mucho. Ahora con el tiempo y con la fecha ya cerca, pues con muchísimas ganas, mucha ilusión de, por fin, subirme a ese escenario y vivir el carnaval a tope.

-¿Qué vinculación tiene con la fiesta? ¿Es carnavalera?

-Sí, desde siempre, desde chiquitita mis padres me lo transmitieron y siempre he visto todas las galas, he participado en todas las cabalgatas, siempre he estado ahí, aunque nunca he vivido la parte más institucional.

-¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

-Pues la verdad que, en principio, lo primero que quiero es disfrutarlo, subirme al escenario y vivir a tope el carnaval. Obviamente me encantaría formar parte de la historia, si bien todavía no es que piense en ganar. Ahora, si es así, quiero vivirlo a tope.

-¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

-Todavía es un poco sorpresa. No me estoy preparando de modo especial. Siempre he hecho deporte, así que confío en que así voy bien. Aunque la fantasía pese, con las ganas y el chute de adrenalina se puede con todo.

-¿Cómo se imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario de Santa Catalina?

-Yo creo que pasaré muchos nervios en el momento justo antes de salir, pero una vez que suba, quiero disfrutarlo a tope. Quiero sentir el calor del público y vivirlo.

-La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año. ¿Está preparada para asumirlas?

-Estoy encantada de representar a mis islas allá donde vaya. Además, con mi carrera como modelo, es una oportunidad muy buena porque después se hacen muchos trabajos y siempre al final está todo relacionado.

-No se imagina el carnaval sin...

-Sin sonrisas. Disfraces y purpurina, siempre, pero sobre todo sonrisa y felicidad. Desde chiquitita, mi madre me cosía los disfraces, y de mayor ya los fui diseñando yo. Mi madre siempre ha cosido y mis padres participaban en concursos de disfraces.

-Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

-Yo creo que, sobre todo, en darle felicidad y fuerza a la gente que nos ve. Al final el carnaval lo que transmite es energía para todos y, al final, como cuando alguien ve un show o una actuación, siempre le da como esa fortaleza, esa felicidad y esa energía para luchar por los sueños que tengan o por seguir viviendo, por seguir disfrutando.

-Este año el motivo del carnaval es la música disco. ¿Qué tipo de música suele escuchar? ¿Por qué?

-Me gusta todo tipo de música. Es verdad que siempre me ha gustado un poco más la música negra, el hip hop o el rap, pero me gusta un poco de todo. La música siempre va conmigo allí donde vaya.