«Lo que yo quiero es ser drag»

A sus escasos diez años, Aaliyah Méndez Pérez, ganadora de la corona infantil del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023 puede presumir de tener mucha experiencia a la hora de subir a un escenario y enfrentarse al público. No en vano, como ella misma explica, «desde chiquitita» ha participado en diferentes certámenes de belleza así como en las citas que la fiesta más importante de la ciudad dedica a la cantera, como parte del cuerpo de baile.

Sin embargo, esta estudiante de 5º de Primaria en el colegio Sagrada Familia confiesa que lo de este domingo sobre el escenario de 'Studio 54' fue algo diferente a lo vivido anteriormente. Pues explica que salir a defender la n diseñada por Kevin Rodríguez y Enrique González en representación de Holidayworld Maspalomas, fue una responsabilidad mucho mayor porque suponía « llevar un traje que pesa mucho y que tienes que cargar y caminar y hacerlo bien», señala.

Asegura que sintió el respaldo de un público que « se levantó y gritó, gritó y gritó» y que el momento más emocionante fue «cuando me nombraron reina», ya que sabe de lo competido que estaba el título.

«Todos los vestidos eran muy bonitos y todos se lo merecían igualmente, pero cuando me nombraron me sentí muy contenta», dice quien no dudó en dedicar este t riunfo, mirando al cielo, a su abuelo materno, que falleció hace unos años pero que tiene muy presente. «Me quería mucho y siempre que venía a mi casas me traía regalos y yo lo recuerdo mucho y lo llevo dentro del corazón», explica.

Comenta que cuando sus diseñadores le propusieron ser candidata al concurso infantil « no me lo pensé dos veces». Una decisión que contó con el apoyo de sus padres y de sus dos hermanos mayores. «Somos muy carnavaleros y yo tenía esa ilusión desde que la presentaba a los certámenes», confiesa Nati Pérez, madre de la benjamina de la corte del carnaval de 'Studio 54', que no esconde que lloró al saber que iba a ver cumplido ese sueño.

Aaliyah, por su parte, comenta que presentarse al trono infantil es una experiencia que recomienda a todas las niñas y niños «porque merece mucho la pena» y con el resto de participantes se lo pasó genial. «Me llevé súper bien, éramos todos un grupo», relata.

Aaliyah tras ser coronada reina infantil 2023. / cober

Ahora dice que le gustaría «seguir cumpliendo su sueño», que «podría ser» presentarse a la reina adulta. Aunque si hay algo que de verdad le hace ilusión es participar en una gala que este año celebra su 25º aniversario y se ha situado como la cita más esperada de las fiestas. «Lo que yo quiero es ser drag», dice quien confiesa que «me encanta la gala y siempre que sale por la tele soy la primera en ponerla».

La nueva reina infantil es una apasionada del maquillaje, hasta el punto de que en un futuro se ve estudiando «estética». Por eso dice que le llama tanto la atención las actuaciones de los drags. Mientras le llega la edad de aspirar a ese trono, ella practica «y me maquillo a mí misma». Además de «andar con pelucas y tacones», como apostilla su madre entre risas.