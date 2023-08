«Queremos los mismos servicios que tienen otros barrios»

«Mi calle parece un puzle». Así describe Israel Medina, presidente de la asociación vecinal y cultural Cofiris de San Nicolás, el aspecto que presenta Padre Francisco Rodríguez Pérez debido a los trabajos de «parcheo» que dice acomete el Ayuntamiento capitalino, «desde hace más de una semana», en esta parte del risco.

Apunta que lo mismo ocurre en Real del Castillo, Mulhacén o Gobernador Marín Acuña. Vías que asegura hace muchos años que no han sido objeto de «un asfaltado en condiciones».

«Yo tengo 42 años y nunca he visto asfaltar mi calle», pone a modo de ejemplo de lo que denuncia. Algo similar sucede en Mulhacén, que «hace 36 años que no se asfalta», asegura Margarita Quintana. Añade que tiene muy clara la fecha exacta, «porque mi prima se casó y esta calle estaba de tierra y ella tuvo que levantarse el traje para pasar».

El problema, exponen los residentes en la zona alta de San Nicolás, es que estos parches que señalan se han repetido en varias ocasiones en los últimos años, no solo no solventan el problema, sino generan otros.

«Se levantan enseguida y pasan los coches y van saltando las piedritas», explica Maribel Sánchez mientras camina junto a uno de los tramos de calzada recientemente alquitranada para demostrar lo que denuncia respecto a la gravilla que se desprende del firme.

Los residentes piden más atención para su barrio. Cober / C7

Otro de los inconvenientes que ven los vecinos en esta actuación, que consideran un remiendo, es que genera desniveles en la calzada que complica el tránsito de algunas personas y pone en peligro su integridad física.

«No te das cuenta y te tropiezas y te vas de narices», dice Paca Suárez, que recuerda que en esta parte del barrio «vive mucha gente mayor».

La situación es aún más problemática para personas con movilidad reducida. «Por aquí no puede ir una silla de ruedas porque se traba, y las personas con bastón tampoco», critica Maribel Sánchez.

Añade que le preguntó a los operarios que realizan estas labores cuando vio que iban a empezar a trabajar en su calle. «Les dije que esto era una porquería y que por qué no hacían una cosa en condiciones. Y me dijeron que a ellos les daba más trabajo esto que hacerlo todo completo».

«Parecen alfombras», señala al aludir a las zonas parcheadas que salpican las calles.

«Esto no son parches, son tiritas. Y ya está bien, hombre», se queja Delia Mujica, que se reconoce cansada de que no se atiendan las necesidades del barrio.

Los mismos servicios

«Esto es una tomadura de pelo», señala Israel Medina, que no duda en reclamar al Ayuntamiento capitalino un trato igual al de otros núcleos del municipio. «Queremos los mismos servicios que tienen otros barrio», reivindica quien recuerda que «también pagamos nuestros impuestos».

Añade que «en los ocho años de tripartito no se ha asfaltado» y teme que con el nuevo gobierno no cambien las cosas. «Inmaculada Medina, siendo concejala de Vías y Obras, me dijo que no me preocupara, que estas calles estaban en un listado y que se iba a ir por orden. Y me enseñó en su despacho un mueble lleno de proyectos para asfaltado». Sin embargo, dice que «el orden aquí nunca llega», al comprobar que los trabajos que se acometen se limitan a parcheos de las zonas más deterioradas.

A su juicio, «en otras calles que no están tan mal, se asfalta y se reasfalta. Pero aquí, ni en Real del Castillo ni en Mulhacén ni en Gobernador Marín Acuña o en Guerra del Río, calles para las que lo llevamos pidiendo más de cinco años desde la asociación».

«Cuando se arregló la calle Teide nos dijeron que, según terminaran, esta se tenía que asfaltar», expone Margarita Quintana en referencia a la calle Mulhacén. Pero esa actuación nunca prosperó. «Y si te fijas, se está hundiendo, el muro se está abombando», alerta.

«No se asfalta ni se arreglan las aceras, no hacen sino chapuzas», añade Israel Medina, que insiste en que se trata de calles que «necesitan ser asfaltadas porque hay piedras sueltas». Y recalca que en el caso concreto de la vía en la que él mismo reside, el asfaltado que luce y que insiste en que data de al menos cuatro décadas atrás, «lo hicieron los propios vecinos, no lo pagó el Ayuntamiento».

«La única calle que se ha asfaltado en todo el risco es Sierra Nevada, estando María Amador de concejala», afirma.

Margarita Quintana confiesa que a su tía, «que falleció hace un año», le daba «mucha pena» no poder salir la calle porque era invidente y el estado en el que se encontraba su calle era un obstáculo más para ella. «Entre que no veía y que estaba la calle como estaba, no podía salir», expone.

Sin respuestas

Medina dice que como portavoz vecinal ha presentado muchos escritos sobre las deficiencias de San Nicolás, pero no recibe respuesta. Y esboza los problemas que tienen con el servicio de Guaguas por el cierre de Sierra Nevada o el abandono del proyecto de Punta de Diamante.

Además, Paca Suárez pide que se atienda la petición de dos de sus vecinas mayores, de contar con un banco en condiciones pues en el que pasan la tarde, junto a sus viviendas, se encuentra muy deteriorado.