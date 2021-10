Puesteros del mercado de Altavista denuncian deficiencias en el espacio

«Es un peligro para el todo el mundo porque estamos en medio de la ciudad y rodeados de edificios en los que viven muchas personas». Ese es el argumento que esgrimen puesteros del mercado de Altavista para decidirse a denunciar públicamente la situación que se registra en un espacio que aseguran «está obsoleto».

Ponen a modo de ejemplo del nivel de deficiencias que presenta esta plaza de abastos de la parte alta de la ciudad el hecho de que «carece de sistema antincendios», algo que consideran de extrema gravedad.

«Dos veces se ha quemado el contado de la luz, la última hace menos de 15 días», exponen. Una circunstancia que afectó a varios negocios «que se quedaron sin electricidad».

Afirman que «el Ayuntamiento no tiene constancia de estos hechos porque la gerencia del mercado no lo ha comunicado porque no le interesa», y consideran que «ningún gestor ha hecho nada» por este espacio.

Detalle del techo del edificio. / juan carlos alonso

Los denunciantes añaden que la falta de un sistema antincendios en la plaza de abastos resulta aún más significativo, si cabe, si se tiene en cuenta que «el sistema de electricidad y fontanería están juntos y si se rompe una tubería, esa agua está en contacto con los cables». Por eso señalan que «no podemos esperar a que ocurra una desgracia».

Asimismo, relatan que en estos momentos «no tenemos ascensor», con lo que las personas con movilidad reducida «no pueden entrar al mercado para ir al baño, porque está en la planta alta».

Los puesteros afectados explican que incluso han presentado varios escritos a Industria, «uno de ellos denunciando la presencia de bombonas irregulares». Dicen que la respuesta que recibieron fue «que eso es responsabilidad del Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento nos dice que eso es cosa de Sanidad, y nadie hace nada».

Exponen también que tienen problemas «de filtraciones y derrumbes en las cámaras» y mantienen sospechas de que haya «amianto en el techo».

Alertan de que la falta de mantenimiento y el deterioro es tal que «si arreglan la fontanería y la electricidad, pueden caer trozos del edificio, como ha pasado en parte de la fachada, donde han tenido que poner una malla».