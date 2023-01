El Pleno impulsa la construcción de 113 viviendas públicas frente al Negrín 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó de forma definitiva y con el apoyo mayoritario de todos los grupos el Plan que permitirá la construcción de 113 nuevas viviendas públicas en la calle Concejal García Feo, frente al hospital Doctor Negrín y por encima de la autovía GC-23.

El estudio detalle aprobado contempla la cesión de la parcela situada junto al campo de Fútbol Pepe Goncalvez al Gobierno de Canarias para construir las nuevas viviendas distribuidas en dos bloques de seis y siete alturas. La construcción de los inmuebles forma parte del plan de vivienda pública que firmó el Consistorio con el ejecutivo autonómico y que incluye la creación de 400 casas sociales repartidas por diferentes barrios de la capital, como recogía una nota de prensa oficial.

El Estudio de detalle comprende una parcela de 3.227 metros cuadrados situada entre las calles Concejal García Feo y Virgen del Pilar. Los inmuebles estarán distribuidos en dos bloques de siete plantas con 55 y 58 casas cada uno, además de plazas de garaje bajo rasante. « Son más bajos que los que lo rodean», indicó el concejal de Urbanismo, Javier Doreste. Las viviendas serán de hasta seis tipos diferentes, por lo que tendrán una superficie que variará entre los 55 y los 120 metros cuadrados en función de las necesidades de cada demandante. El PP, a través de Ángel Sabroso, lamentó que haya terminado el segundo mandato del tripartito sin que se construyera ni una sola vivienda pública. «La recomendación que hacemos, para el futuro, es que sea para nuevos solicitantes de viviendas y no se incluya aquí las 550 viviendas del plan parcial Las Rehoyas que no se sabe dónde irán ubicadas», propuso. Doreste le contestó que nunca se construyó vivienda pública en el mandato de Juan José Cardona (PP) y le recordó que no tiene