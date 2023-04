Las picaduras de aguavivas se triplicaron esta Semana Santa

La llegada de las carabelas portuguesas (Physalia physalis) a la orilla de la playa de Las Canteras en esta Semana Santa triplicó el número de personas afectadas por la picadura de estas aguavivas. De acuerdo con los datos facilitados por Cruz Roja al Ayuntamiento, las asistencias por este motivo se elevaron a veinte este año, cuando en 2022 fueron solo de seis.

La Concejalía de Ciudad de Mar se vio obligada a izar la bandera de medusas durante dos días -jueves y viernes- entre La Puntilla y Peña La Vieja, y una jornada más en el caso de La Cícer, donde la advertencia del riesgo de bañarse duró hasta el sábado.

La zona de La Cícer fue, precisamente, el área más afectada por la llegada de estos organismos. Las aguamalas generaron aquí doce requerimientos de asistencia sanitaria (cinco el jueves, otras tantas el viernes y dos más el sábado), mientras que en el resto de la playa se registraron ocho casos, todos certificados el pasado Jueves Santo.

Noticia Relacionada Bandera roja en Las Canteras por aguavivas CANARIAS7

Las picaduras de aguavivas supusieron este año el 63% de todas las intervenciones sanitarias desplegadas por los voluntarios de Cruz Roja de Playas (32). Por comparar, el año pasado el porcentaje de afectación por este motivo fue de un 32% de las 19 personas asistidas en los arenales de la capital grancanaria.

El aumento de los incidentes tiene que ver más con el número de personas que se acercaron a la playa esta Semana Santa que de la dimensión de la arribazón de aguavivas. De hecho, el servicio de Limpieza de Playas ni siquiera ha contabilizado los kilos retirados porque se ha hecho de manera manual.

Nada tiene que ver con el episodio que vivió la playa de Las Canteras en el año 2012, cuando se quitaron casi diez toneladas de aguavivas.

Empujadas por el viento

Los fuertes vientos reinantes en la última semana, procedentes del norte, y las mareas propiciaron la acumulación de las carabelas portuguesas en la playa de Las Canteras.

Hay que tener en cuenta que las aguavivas no se desplazan por sí mismas. «Carecen de movilidad y solo se mueven flotando, empujadas por el viento en esa especie de vela que tienen», explica la catedrática de Zoología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y coordinadora del Grupo de Ecofisiología de los Organismos Marinos (Eomar) del Instituto Universitario de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (Ecoaqua), May Gómez Cabrera. «En los días previos a la Semana Santa hubo viento fuerte y Las Canteras es como una trampa porque una vez que entran por dentro de La Barra ya no pueden salir», añade la científica.

Esta experta recuerda que la carabela portuguesa no es una medusa, sino una colonia de cnidarios sifonóforos. «No se trata de un individuo sino que cada tentáculo es un individuo que se especializa en determinadas funciones» para mantener con vida a la comunidad.

Diez especies en Canarias

Las fragatas portuguesas son la especie más común en las aguas canarias junto a la aguaviva Pelagia noctiluca y la velero (Velella velella).

La red Promar del Gobierno de Canarias también ha detectado la presencia en aguas archipielágicas de otras especies como la medusa común (Aurelia aurita), la de compases (Chrysaora hysoscella), la huevo frito (Cotylorhiza tuberculata), la de manchas blancas (Phyllorhiza punctata), el botón azul (Porpita porpita), la gigante Rhizostoma luteum y el acalefo azul (Rhizostoma pulmo).

May Gómez Cabrera detalla que la relación del cambio climático y la afluencia de las aguavivas todavía es un debate abierto en el mundo científico. «Se trata de organismos que tienen 600 millones de años y cuya simplicidad ha sido muy eficaz desde el punto de vista adaptativo», expuso, «el calentamiento no les afecta más allá de que acorta sus ciclos vitales (y se reproducen más rápido) y perjudica a sus depredadores».

Medio millón de personas en Las Canteras

Según los datos del Ayuntamiento, durante la Semana Santa acudió a la playa y al paseo de Las Canteras un total de 540.276 personas.

La red de dispositivos electrónicos de medición , detectó que unas 50.000 personas bajaron a la arena de la playa, entre La Cícer y La Puntilla, durante los dos fines de semana y el jueves y viernes festivos.

Fue el Jueves Santo, el de mayor afluencia de público: un total de 64.473 personas eligieron este entorno para disfrutar del primer día festivo de la Semana Santa.

El Viernes Santo, se contó a 34.273 personas; el sábado, a 21.991, y, el domingo 9, accedieron al paseo de Las Canteras, 19.576 personas.