«Desde pequeñito veía las galas y creaba mis vestuarios con periódicos»

-Preséntese ante el público...

-David Batista Falcón, cantante lírico profesional y drag queen. Soy de Arucas y mi patrocinador es Perfumerías Sabina.

-¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

-Desde pequeñito veía las galas drag y creaba mis vestuarios con periódicos. Un año que dirigía un grupo de baile con el que hacía oberturas en galas, decidí que quería verme en los escenarios.

-¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

-Este es mi cuarto año presentándome. Cada año me exijo más para crecer y mejorar como artista y ofrecer un espectáculo más completo, más original que incluya siempre algo que no se haya visto anteriormente. Además, este año personalmente me he exigido mucho esfuerzo físico sin el que sería imposible llevar a cabo el espectáculo.

- ¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

-Algo que comparten mi persona y mi drag es la búsqueda de la perfección, la limpieza y la elegancia. Mi personalidad de cantante profesional con más de 9 años de formación aporta al drag perseverancia, tesón y esfuerzo para llegar siempre a los objetivos. Por otro lado, el drag aporta al cantante confianza, amplitud de movimiento que permite al cantante crecer en el escenario.

-¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

-La gala de 2002.

-¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

-Mi sorpresa al ver un espectáculo que no había visto antes, brillo, transgresión y libertad.

-¿Qué le atrae del mundo drag?

-Hay dos cosas que me atraen del mundo drag: la capacidad de crear y desarrollar una fantasía y lo bien arropado que me siento por el público en cada gala.

-¿Cuál es el drag que tiene como referente y por qué?

-Hay varios que me han marcado, como Drag Mandrágora, que era única y hacía cosas impresionantes en plataformas; Drag Grimassira Maeva, porque demostró que con muy poco se puede hacer mucho y que importa mucho tener personalidad y no querer parecerse a nadie; y Drag Sethlas, por su fuerza en el escenario, su riesgo y valor.

-¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

-Cinco meses.

-Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles del tipo de música y acompañamiento de su puesta en escena?

-Habrá una parte que será cantado en directo y este año más impresionante que nunca.

-La gala drag cumple 25 años. ¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorarla?

-Quitaría algunas actuaciones pues aunque se piense que una gala con 18 drags no es viable, está demostrado que la gente quiere verlos. Por eso mucha gente prefiere ir a la preselección. Añadiría más artistas canarios.

-No entiende el carnaval sin...

- Gala drag.