El paseo del Guiniguada tiene un plan, pero no es el especial

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 30 de abril 2025, 02:00

Hay un plan previsto: que el Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias brote del Plan General de Ordenación (PGO). La senda está marcada, pero hay señales de advertencia de que esta locomotora puede acabar haciendo una parada en los juzgados ya que hay voces que advierten de que el procedimiento empleado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no es el correcto.

«Primero habría que planificar, luego tendría que redactar el proyecto y, por último, ejecutarlo», asegura el arquitecto Pedro Sosa, que es uno de los firmantes del manifiesto ciudadano Descubrir el Guiniguada.

Si este fuera el camino, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendría que redactar primero el plan especial, ya que el Guiniguada es un sistema general establecido por el Plan General de Ordenación y, como tal, «por ley, se desarrolla a través de un plan especial».

El plan especial que desarrolla el Sistema General 51, que afecta al Plan General de Ordenación, inició su tramitación inconclusa hace ya más de diez años. Y, en abril de 2024, el concejal de Planificación del Ayuntamiento, Mauricio Roque, emitió una resolución por la que se encargaba a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa) «las prestaciones correspondientes a la redacción de documentos de ordenación, gestión y planificación urbanística, durante el ejercicio 2024». En la relación de trabajos que se detallaba se citaba el Plan Especial Barranco Guiniguada, tanto bajo el epígrafe de la evaluación ambiental estratégica como en el de documentos de tramitación.

No se ha redactado el plan

Pese a ello, desde el Ayuntamiento se asegura, a través un portavoz oficial, que ni se ha redactado, ni se ha iniciado «plan especial alguno relacionado con el desarrollo del proyecto del Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias».

Además, se defiende que la propuesta que se hace desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para reordenar la conexión de los barrios de Vegueta y Triana no incumple con las determinaciones legales. «El sistema SG-51 está ordenado en el vigente Plan General de Ordenación, no estando remitido su ordenación a otra figura del planeamiento siempre que se mantenga las determinaciones ordenadas directamente, como es el caso sobre el que se articula el concurso», detallan las mismas fuentes, «en consecuencia, no se ha redactado y, por tanto, no se ha iniciado tramitación de plan especial alguno».

Para los especialistas que impulsaron el manifiesto en favor de recuperar el paisaje del barranco eliminando la carretera que lo oculta, esta política es errónea. «Lo ortodoxo es hacer primero el plan, pero aquí se saltaron los pasos», explica Pedro Sosa, «el Plan Especial requiere un trámite de información pública y aquí el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha saltado ese procedimiento».

El arquitecto señala que la justicia ya ha castigado este tipo de procedimiento en la ordenación urbana de Las Palmas de Gran Canaria, como ocurrió con la Biblioteca General del Estado, cuyo derribo pudo ser sorteado tras 21 años de pleitos después de que su construcción fuera declarada ilegal por no estar sustentada por un plan especial.

¿Validar lo inválido?

«Las cosas tienen que hacerse siguiendo un orden y lo que no puede hacerse es desarrollar un plan especial para convalidar algo que ya está hecho y que es contrario al planeamiento», añadió el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y exdirector general de Costas del Gobierno de España, José Fernández.

En su opinión, se trata de un vicio que puede derivar en una anulación de la actuación, de un modo similar al que ha ocurrido en el Canódromo, donde la actuación fue paralizada porque el Plan General de Ordenación de 2012 incluyó las determinaciones anuladas del plan especial de 2003. «Alguien puede denunciar el proyecto del Guiniguada y, evidentemente, lo va a ganar», auguró.

Fernández entiende también que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene que tener en cuenta las determinaciones del Plan Insular de Ordenación (PIO) en el Guiniguada, que detallan que «si se estima compatible con la nueva funcionalidad de la vía resultante, podrá llevar aparejada la demolición de los tramos abovedados de carretera que cubren el cauce de dicho barranco en su desembocadura entre Triana y Vegueta, salvo que resulten imprescindibles para asegurar la movilidad transversal entre ambos barrios».

José Fernández entiende que aunque el PIO no impone sus propuestas, «sí son instrucciones muy concretas que el Plan General tiene que atender».

Sin embargo, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, manifestó en el último pleno que las determinaciones del PIO «no son de obligado cumplimiento salvo que se refieran a equipamientos estructurales de escala insular». En su intervención, la regidora indicó que la regulación del Guiniguada está remitida a un plan territorial parcial o al propio PGO.

Por eso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a mantener su rumbo con el Paseo, que definió como «el mayor proyecto de transformación de la ciudad» y del que dijo que está refrendado por los electores que depositaron su confianza en el programa del PSOE. Ayer, la alcaldesa Darias presentó en La Isleta los proyectos del futuro Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias y animó a los vecinos a participar en la elección del ganador a través de la web https://decide.laspalmasgc.es.

Pero Pedro Sosa entiende, además, que la propuesta municipal se enfrenta a otro aspecto que genera incertidumbre, que es el hecho de que se esté disponiendo de un suelo, el de la carretera, que es del Gobierno canario.