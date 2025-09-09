Las Palmas de Gran Canaria despide el mes de agosto con la recuperación de 2.743 empleos El paro descendió en la capital grancanaria un 8,4% con respecto al mismo periodo del año 2024 y un 0,1% en relación a julio

La hostelería experimentó en agosto una subida de puestos de trabajo del 6,10% con respecto al mismo mes del año pasado.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:44

Las Palmas de Gran Canaria cerró el mes de agosto con la recuperación de 2.743 empleos con respecto al mismo mes del año 2024, un incremento del 8,4%. En relación con el pasado mes de julio, salieron del paro 43 personas, una variación del 0,1%.

El concejal de Empleo, Movilidad y Distrito Centro, José Eduardo Ramírez, destacó que «estos datos reflejan, una vez más, la buena marcha y resiliencia del mercado laboral de la capital, que ha conseguido mejorar las cifras registradas durante los dos últimos años de forma prácticamente consecutiva y que además en este caso resiste sin destruir puestos de trabajo en un mes históricamente malo para el empleo como es agosto».

«El Ayuntamiento continúa desarrollando, a través del IMEF, proyectos de formación y planes de empleo dirigidos a mejorar el tejido productivo del municipio y la empleabilidad de la ciudadanía palmense, especialmente de aquellas personas en situación de vulnerabilidad», dijo Ramírez.

El mercado laboral se recupera especialmente en agosto entre las personas menores de 25 años, un grupo en el que el empleo sube un 14% con respecto al mismo mes de 2024. Los datos del paro en cuanto al grupo de personas de entre 25 y 44 años reflejan un aumento de puestos de trabajo del 9,3% interanual y un 0,1% intermensual; y en el grupo de mayores de 45 años, el paro desciende un 7,4% interanual y un 0,4% intermensual.

Por niveles formativos, el empleo sube con mayor intensidad entre las personas con educación secundaria -en un 9,2% con respecto al mismo mes del año pasado, y en un 0,5% con respecto al pasado mes de julio- y las personas con educación primaria -en un 8,7% interanual y un 0,9% intermensual-.

Además, las personas con estudios universitarios y con formación profesional también mejoran sus cifras de empleo, las primeras en un 6,7% y las segundas en un 1,8% respecto a 2024.

La subida del empleo en la capital grancanaria está liderada en agosto por los hombres, que experimentan un aumento de puestos de trabajo del 9,3% con respecto al mismo mes del año pasado, mientras que entre las mujeres crece el empleo un 7,7%.

Por sectores, la construcción, la industria y el comercio protagonizan el mayor crecimiento del empleo. Así, los puestos de trabajo creados en la construcción suben un 14,97% con respecto a 2024 y un 1,54% con respecto al mes de julio. En la industria, crece el empleo un 9,45% interanual y un 0,97% intermensual y en el comercio, los puestos crecen un 7,96% interanual.

En cuanto al resto de servicios, crece el empleo un 6,90% interanual. La hostelería experimenta una subida de puestos de trabajo del 6,10% con respecto al mismo mes del año pasado, y en la agricultura, el empleo sube un 5,84% interanual.

En cuanto a los contratos firmados, la ciudad registra un 9.967 en el mes de agosto, de los que el 42,24% son indefinido.

