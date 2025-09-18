Las Palmas de Gran Canaria debe 1,4 millones de euros en horas extras a sus policías y bomberos La deuda del Ayuntamiento con los funcionarios se comerá más de la mitad de la bolsa de gratificaciones del presupuesto de 2026

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento debe a los agentes del Servicio de Extinción de Incendios (SEIS) y de la Policía Local un total de 1,35 millones de euros en concepto de horas extraordinarias impagadas. Según los cálculos que hace el secretario general de la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), Víctor García, de esa cantidad, al rededor de 1,1 millones de euros se adeuda a los bomberos, mientras que el resto -alrededor de 250.000 euros- se debe a los policías locales.

Tradicionalmente, los agentes de la Policía Local solían acumular más horas, pero desde que se declaró el conflicto laboral y los agentes se negaron a realizar trabajos extraordinarios, la deuda ha caído en picado.

En cambio, los bomberos han tenido que ir reforzando el servicio hasta que ahora han decidido no cubrir las llamadas de la jefatura para reforzar el servicio en protesta por sus carencias y por la forma en que se está gestionando el Cuerpo. Sin embargo, se les adeuda el trabajo realizado desde agosto de 2024.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya no puede pagar la deuda este año. El Consistorio no puede emplear más del 10% de su masa salarial en pagar las horas extraordinarias, con lo que el presupuesto no puede superar el límite de los 2,6 millones de euros. Lo que ocurre es que este año ya ha gastado 2,44 millones de euros de esta bolsa, con lo que los 164.000 euros que quedan no cubren ni el 9% de la deuda.

Además, esto implica que el presupuesto de 2026 ya tiene embargado esos 1,4 millones de euros, con lo que la partida de gratificaciones perderá más de la mitad de su asignación del próximo año.

Víctor García detalló que si se cierra el acuerdo de productividad que está negociando la Policía Local se podrá reforzar los turnos sin tantos problemas y descargar las horas extras.

Aunque las negociaciones también marchan por buena senda en la renovación de la instrucción horaria y en el refuerzo de la Policía Local, con 57 agentes nuevos, solo queda por cerrar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Policía Local, de modo que se incremente el complemento de destino, pues en estos momentos está por debajo de municipios como Ingenio o San Bartolomé de Tirajana, donde los agentes están en el nivel 22, y la petición aquí es subir del 18 al 20, como en Madrid, lo que supone 30 euros más al mes para los agentes.