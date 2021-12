El nivel de inversión del Ayuntamiento en el año del covid se quedó en el 45% de lo previsto

El PP asegura que se frena la reactivación económica

Angel Sabroso. / C7

El viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Ángel Sabroso, considera que el documento de liquidación del presupuesto demuestra que la gestión del tripartito del año de pandemia no ha sido la más beneficiosa de cara a propiciar una recuperación económica. «En un año en el que el techo de gasto fue suprimido para que los ayuntamientos fueran locomotoras de la recuperación económica y social de las ciudades, el PSOE de Las Palmas de Gran Canaria fue incapaz de ejecutar medianamente bien el presupuesto», aseguró.

El edil recuerda que el gobierno municipal anunció un plan extraordinario de inversiones que rondaba los cien millones de euros, pero que «ha sido incapaz de ejecutar ni siquiera el presupuesto ordinario previsto».

Sabroso pone el foco en el indicador de los remanentes de tesorería, que han vuelvo a subir hasta los 315 millones de euros (frente a los 296 millones de euros de la liquidación anterior), así como en el capítulo de inversiones reales, donde de los casi 119 millones de euros presupuestados solo se contabilizaron pagos que llegaron al 45% del gasto comprometido.

«Se trata de dinero que dejó de llegar a las empresas, pymes y autónomos de la ciudad para ejecutar planes de reactivación frente a la pandemia», criticó el edil, «dinero que tampoco llegó a los casi 50.000 parados y 37.000 personas en ERTE del municipio; ni a las ONG que han visto duplicadas las peticiones de ayuda; ni a los barrios en los que no se ejecutó un plan de mejora de accesibilidad, cuando sabemos que hay cientos de personas que no pueden salir de sus viviendas porque sus edificios no disponen de ascensor».