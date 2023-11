Más de la mitad de los contribuyentes tienen ya domiciliados los impuestos al no enviarse el recibo

El hecho de que el Ayuntamiento no envíe más los recibos de catastro al buzón de las casas de los contribuyentes, así como la reducción del 5% en el importe de los impuestos (hasta un máximo de 480 euros), está empujando a los ciudadanos a optar, cada vez más, por domiciliar los pagos. En los últimos años, los planes de fraccionamiento y domiciliación de los impuestos se han disparado desde el 34,5% de los contribuyentes acogidos en 2020, al 44% en 2021, y al 53% en 2022.

Los datos fueron facilitados por el edil de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, en el debate de una moción del PP que pretendía tres cosas: habilitar en la web municipal una pestaña específica que permita obtener la carta de pago del catastro solo con el DNI, de forma similar al procedimiento de obtención del certificado de residencia; activar un puesto de entrega de recibos en las oficinas del distrito; y, por último, que a los mayores de 65 se les envíe físicamente la carta de pago a sus domicilios postales.

La propuesta fue desechada por el gobierno municipal, que entiende que ya hay facilidades suficientes para obtener los recibos a través de la web sin necesidad de disponer del certificado digital. También se argumentó que quienes prefieran obtener el recibo en el Ayuntamiento pueden acercarse a las oficinas municipales, donde está el servicio de atención al contribuyente (Metropole) y los quioscos digitales (Metropole y distritos). La atención presencial requiere de cita previa.

En cuanto a los envíos individualizados de los recibos a casa está desechada la idea desde el año 2020, cuando se produjeron numerosos problemas como consecuencia de que se había caducado el contrato que se mantenía con Correos para este fin. El gobierno alega que la ley general de tributos solo obliga a hacer una notificación colectiva del periodo de pago de los impuestos mediante edicto.

Así pues, alrededor de 120.000 recibos no llegarán a las casas de los contribuyentes. Los que estén en esta situación deben saber que tienen hasta el 30 de noviembre para pagar los impuestos. A partir de esa fecha se aplica un recargo del 5%, que puede ampliarse al 10% y acabar en el embargo de la cuenta.

En estos momentos está abierto el plazo de cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tanto urbano como rústico y de características especiales; el Impuesto de Actividades Económicas (IAE); las tasas de basura comercial, de puestos en rastros y ferias (segundo semestre); de hamacas y embarcaciones (segundo semestre); y las aplicadas sobre cajeros automáticos y sobre vallas publicitarias.

Hay cuatro maneras diferentes de obtener el recibo: en la Oficina Virtual Tributaria sin certificado digital en el link https://laspalmasgc.tributoslocales.es/, donde debe seleccionar la opción de obtener documento de pago, ingresar el identificador fiscal (DNI, CIF, NIE), elegir el impuesto e introducir el dato que se le pide y que puede encontrarlo en cualquier recibo anterior; desde los quioscos digitales ubicados en las oficinas municipales eligiendo el botón Impuestos y Tasas; por teléfono en el 010 si llama desde Las Palmas de Gran Canaria, o en el 928 446 000 si es desde fuera del municipio; y de manera presencial en la Oficina de Atención al Contribuyente del Ayuntamiento (solo para personas físicas), solicitando cita previa en la web municipal o en el teléfono 010, que es gratuito.

Una vez con el recibo en la mano, el pago se hace con tarjeta de débito o crédito. Aquí también hay varias opciones: en la Oficina Virtual Tributaria haciendo clic en el botón Pagar; llamando al 010 o al 928 446 000; en la página web municipal haciendo clic en Pago y obtención de recibos on-line; y en las entidades colaboradoras (Banca March, Banco Santander, Bankinter, BBVA, Caixabank, Cajamar y Cajasiete).

El concejal del PP Diego López criticó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por no facilitar los documentos de pago a los contribuyentes. «Los trata como súbditos», expuso, «la obtención de los recibos no resulta sencilla para todo el mundo y el Ayuntamiento debe proporcionar ese servicio a los ciudadanos, que están obligados a pagar como contribuyentes y que pueden sufrir recargos y embargos por no disponer de los recibos».

En 2020, el primer año en que se dejó de enviar los recibos, el aumento de recibos a los que se le aplicó el recargo por no pagar dentro del plazo fue de un 15%, hasta los 50.520 contribuyentes.