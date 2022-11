MetroGuagua evitará la emisión de 1.350 kilos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido

Entre un 10% y un 15% de los contenedores de papel se llenan con basura orgánica

El CEO de Martínez Cano Canarias, Pedro Luis Martínez, demandó este martes la activación de nuevas campañas de concienciación en favor del reciclaje de papel y cartón debido a que «tenemos mucho camino por recorrer» para alcanzar el residuo cero o que, los que sean inevitables, tengan un tratamiento posterior.

«La evolución no ha sido la deseada», añadió. De hecho, los niveles de recogida por habitante en Canarias está entre los 17 y los 18 kilos al año a nivel doméstico, cuando en la Península se superan los 25.

«Queda mucho por hacer en educación ciudadana», prosiguió, «hay un problema de calidad importante porque mucho del residuo que generamos nosotros viene provocado por el que deposita el ciudadano en el contenedor (azul)». Informó de que hay contenedores de papel y cartón que tienen entre un 10% y un 15% de basura orgánica, que dificulta su reciclado.

«Echo de menos que no haya más campañas que no sean en favor del contenedor amarillo», expuso el directivo, quien se mostró a favor de la instalación de un sistema sancionador para quien no recicle ni deposite los residuos en los contenedores correspondientes.

«Lamentablemente, el mundo del residuo, cuando ha evolucionado en Europa, es cuando ha habido palo». Así, citó la sanción de 500 euros que sufrió un familiar suyo en Holanda por depositar una radio en la fracción restos. «¿Por qué una empresa que genera un residuo lo tiene que pagar y un ciudadano que actúa mal no tiene por qué ser sancionado?», se preguntó.

El CEO de Martínez Cano Canarias anunció también que se va a construir una nueva instalación de reciclado en el sur de Tenerife, para lo que se ha solicitado fondos del plan Next Generation. No obstante, se mostró poco confiado en que estas ayudas lleguen al sector privado.