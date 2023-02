Medina responde a Bermúdez: «Le emplazo a que haga una gala drag, aunque lleve 25 años de retraso» 

La concejala responsable del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, respondió a las declaraciones del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien dijo en El Día que las carnestolendas chicharreras estaban a un nivel superior del que tienen las palmenses después de que ambas se equipararan como las dos únicas fiestas de Canarias con el galardón de fiesta de interés turístico internacional. «Se debe quitar los complejos, no se puede estar promoviendo el pleito insular porque no lleva a nada», dijo la edila, «yo pensaba que ya lo tenía superado porque él representa a toda la ciudad de Santa Cruz de Tenerife».

Medina se desmarcó del debate de qué carnaval es mejor. « Yo no compito con ninguna isla porque, en mi opinión, somos como un carnaval con siete salones diferentes», expuso. Eso sí, le aconsejó que importe los elementos diferenciadores de éxito que tienen las carnestolendas de la capital grancanaria. «Le emplazo a que haga una gala drag, aunque lleve 25 años de retraso respecto a Las Palmas de Gran Canaria», apostilló.

No quiso valorar si la reciente declaración de fiesta de interés turístico internacional concedida al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha sido mal recibida en la otra capital canaria. «No sé si les ha molestado, pero no creo que estemos para competir entre islas, esta época está más que superada, al menos por mi parte y por parte de mi grupo de gobierno», indicó, no sin antes apuntar que «es evidente que lo que se nos exige ahora a nosotros no es lo mismo que lo que se pedía en 1980 (cuando lo obtuvo Santa Cruz de Tenerife)».

De hecho, insistió en que los requerimientos actuales para alcanzar esta distinción son mucho mayores que las de hace cuarenta años. «Repito, no tiene nada que ver lo que se exige hoy para ser fiesta de interés turístico internacional con lo que se requería en 1980, que además creo que no tenían ni que presentar expediente», expuso, «yo me alegro de todo lo bueno que pase en Santa Cruz de Tenerife porque lo que le pase bueno a ellos repercute en toda Canarias».

Las declaraciones de Inmaculada Medina tratan de poner distancia con las declaraciones que llegaron del alcalde de Santa Cruz de Tenerife. «Yo estoy encantada de estar, como lo hace Santa Cruz de Tenerife, difundiendo el carnaval y haciendo grandes a las ocho islas porque no creo que a ninguna isla le moleste que Las Palmas de Gran Canaria tenga también un carnaval que sea fiesta de interés turístico internacional».