Lorenzo Bragado: «La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos» El presidente del TSJC insistió en la necesidad de tener «más plazas judiciales» ante la nueva ley de Eficiencia | María Farnés Fernández, la fiscal superior de Canarias, señaló que las islas cuentan con un «gran déficit» en materia de infraestructuras

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:47 | Actualizado 16:39h.

«Estas descalificaciones son impropias de un estado de derecho avanzado. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y nuestro primer deber». Con estas palabras de Isabel Perelló, la presidenta del Tribunal Supremo, se refirió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, este viernes en la apertura del año judicial 2025-2026 en las islas. En ellas quiso lanzar un mensaje de afianzamiento a la independencia judicial, un principio que en los últimos meses se está viendo cuestionado por diversos ámbitos.

Bragado, que dejó para el final de su discurso este apartado, añadió que están asistiendo a «reiterados ataques al poder judicial» desde altas instancias. «Se está atribuyendo intencionalidad política a jueces que adoptan decisiones que no son de su agrado. Esto es un agravio a la independencia judicial», sentenció en el antiguo Palacio de la Justicia de Vegueta.

El presidente del TSJC aseveró en la sala de vistas que en Canarias no se percibe ese clima de tensión y enfrentamiento que se está extendiendo en la política nacional, ya que aquí se impera lo que se ha denominado como «el modo canario» de hacer política. «Nuestro estilo es caracterizado por el diálogo, el consenso y el respeto mutuo, no solo a nivel personal, sino también entre instituciones», afirmó.

La fiscal superior de Canarias, María Farnés Fernández, pidió en su discurso más «nombramientos de funcionarios de refuerzo» en los distintos órganos judiciales así como resaltó el «gran déficit» en materia de infraestructuras que tiene Canarias.