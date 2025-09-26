La apertura del año judicial, en directo: la implantación de la ley de Eficiencia marca un punto de inflexión

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:35 | Actualizado 13:47h. Compartir

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo, y la fiscal superior de la comunidad autónoma, María Farnés Martínez, analizan el estado de los tribunales en las islas en el acto de apertura oficial del año judicial.

El inicio de curso legislativo estará marcado por la implantación de la ley de Eficiencia y su nuevo modelo organizativo, destinado a potenciar el trabajo en equipo y la eficacia de los tribunales.