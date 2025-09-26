Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Jueces y magistrados asisten al acto en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

La apertura del año judicial, en directo: la implantación de la ley de Eficiencia marca un punto de inflexión

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, y la fiscal superior de Canarias, María Farnés Fernández, lideran el acto

Aday Martín Santana

Aday Martín Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:35

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo, y la fiscal superior de la comunidad autónoma, María Farnés Martínez, analizan el estado de los tribunales en las islas en el acto de apertura oficial del año judicial.

El inicio de curso legislativo estará marcado por la implantación de la ley de Eficiencia y su nuevo modelo organizativo, destinado a potenciar el trabajo en equipo y la eficacia de los tribunales.

13:46

Bragado se acuerda de la figura José Mateo Díaz, que falleció el pasado mes de agosto. «Fue el primer presidente del Tribunal Superior de Justicia de las islas desde su creación en 1989», afirma.

13:44

Turno para Juan Luis Lorenzo Bragado

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) comienza su respectivo discurso.

La apertura del año judicial, en directo: la implantación de la ley de Eficiencia marca un punto de inflexión

Juan Luis Lorenzo Bragado.

13:43

Concluye el discurso de la fiscal

Fernández afirma que ha sido «un año complicado». «Todo se resolverá de manera responsable, no me cabe la mayor duda».

La apertura del año judicial, en directo: la implantación de la ley de Eficiencia marca un punto de inflexión

María Fernández Farnés se acuerda de la crisis migratoria que asola a las islas y de los más de 20.000 niños y niñas muertos debido a la desnutrición y al hambre en Gaza.

13:41

«La crítica constructiva siempre será compatible con el Estado de Derecho», señala la fiscal.

13:34

Aumenta la ciberdelincuencia

La fiscal continúa su discurso apostillado que «la ciberdelincuencia es un fenómeno criminal en progresivo aumento».

«Los fiscales de dichas secciones han notado un considerable aumento en los delitos de esta índole», añade.

13:27

11.385 juicios en el curso pasado

En un año donde se han producido más de 11.000 juicios, la fiscal afirma que «ha aumentado en el numero de sentencias de conformidad en los juzgados de instrucción y el número de juicios por delitos leves»

13:25

Aumentan los delitos sexuales

«Se observa que los delitos sexuales continúan al alza tanto en la provincia de Las Palmas como en la de Santa Cruz de Tenerife»

13:21

Más recursos

«No podemos olvidar que hay que dar a la Justicia las herramientas necesarias en el ámbito tecnologico e informativo», afirma Fernández.

La apertura del año judicial, en directo: la implantación de la ley de Eficiencia marca un punto de inflexión

La fiscal superior de Canarias, María Farnés Fernández. Arcadio Suárez

13:17

Demanda de infraestructuras

«Una de las reivindicaciones totalmente necesarias que hacemos es en materia de infraestructuras. Urge contar con un Palacio de la Justicia en Tenerife», señala la fiscal.

13:16

Turno para María Farnés Fernández

La fiscal superior de Canarias comienza con su discurso.

13:13

Tiene la palabra Carlos Víctor Rubio, secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que informa de los datos de la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del curso pasado.

La apertura del año judicial, en directo: la implantación de la ley de Eficiencia marca un punto de inflexión

El secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Carlos Victor Rubio. Arcadio Suárez

Arranca la ceremonia

Comienza el acto solemne de la apertura del año judicial del curso 2025-2026 en la sala de vistas del antiguo palacio de la Justicia de Vegueta.

13:07

Todo está listo

Con las correspondientes y últimas pruebas de sonido, la sala de vistas empieza a llenarse. El acto, que debía haber empezado a las 13.00 horas, está a punto de arrancar.

13:01

Crecen los delitos sexuales

La Memoria 2025 de la Fiscalía de Canarias confirmó también que los delitos contra la libertad sexual continúan creciendo en Canarias. En el conjunto de las islas se incoaron en el año 2024 un total de 2.486 diligencias previas, frente a las 2.208 del año anterior, lo que representa un incremento del 12,59%.

13:00

Sobrecarga estructural

Lorenzo Bragado señaló en la pasada presentación de la memoria de este último curso que «el incremento sostenido de la litigiosidad ha generado una sobrecarga estructural, que afecta ya más del 63% de los órganos judiciales».

12:56

«Mi propósito es presentarme de nuevo a las elecciones»

Juan Luis Lorenzo Bragado cumple su quinto año al frente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y acaba de afirmar en declaraciones a los medios antes del acto que se va a volver a presentar a las elecciones.

La apertura del año judicial, en directo: la implantación de la ley de Eficiencia marca un punto de inflexión

Juan Luis Lorenzo Bragado

Juan Luis Lorenzo Bragado Arcadio Suárez

12:52

A la cabeza en litigiosidad

El presidente del TSJC destacó en la presentación de la Memoria de la actividad de los órganos judiciales de Canarias que «el ejercicio de 2024 ha estado marcado por una elevadísima tasa de litigiosidad que sitúa a Canarias a la cabeza de España, con 212 pleitos por cada 1.000 habitantes, cifra muy superior a la media nacional y reflejo de la complejidad social, económica y territorial de nuestro entorno».

12:42

Crece el ambiente

Miguel Ángel Parramón, el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas y Cesáreo Rodríguez, viceconsejería de Justicia y Seguridad, los primeros en llegar al antiguo palacio de Justicia

La apertura del año judicial, en directo: la implantación de la ley de Eficiencia marca un punto de inflexión

Foto: Arcadio Suárez

12:42

Día de discursos

Se espera que Juan Luis Lorenzo Bragado, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y María Farnés Fernández, fiscal superior de Canarias, pronuncien sendos discursos ante la sala de vistas del palacio de San Agustín en Las Palmas de Gran Canaria.

12:39

¡Buenos días! Hoy la sala de vistas del antiguo palacio de Justicia de Vegueta acoge a las 13.00 horas el acto de apertura del año judicial 2025-2026. Desde CANARIAS7 se lo vamos a contar todo al detalle.

