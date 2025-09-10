La Fiscalía Superior advierte de un aumento de la criminalidad en las islas en su Memoria 2025 El número de diligencias previas incoadas creció en Las Palmas un 20,59% en un año: pasaron de 53.992 en 2023 a 65.112 en 2024

La provincia de Las Palmas registró en 2024 un notable incremento de la criminalidad. Así lo refleja la Memoria 2025 de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias a la que ha tenido acceso este periódico, que cifra en 65.112 las diligencias previas incoadas en los juzgados de instrucción de esta provincia, frente a las 53.992 del año anterior. El aumento es del 20,59%, muy por encima de la media autonómica cifrada en un 14,65%.

Las diligencias previas son los procedimientos que se abren cuando llega a los juzgados una denuncia, una querella o un atestado policial, entre otros. No todos estos casos en juicio, ya que hay un número determinado que se archivan de forma provisional o definitiva porque no se acreditó la comisión del delito o bien se transforman en otro tipo de procedimientos penales más complejos. El salto de más de 11.000 nuevas causas en un solo año supone un aumento notorio de la presión sobre fiscales y jueces.

En conjunto, la Fiscalía Provincial de Las Palmas tramitó 89.570 procedimientos penales en 2024, sumando las diligencias previas con 10.019 diligencias urgentes (juicios rápidos) y 14.439 juicios por delitos leves (infracciones de menor gravedad, como pequeñas lesiones, hurtos de escasa entidad o amenazas sin armas). Un año antes habían sido 76.031, lo que significa un crecimiento del 17,35%.

Los delitos contra la vida pasaron de 86 en 2023 a 91 en 2024 en la provincia de Las Palmas. Aquí se incluyen homicidios dolosos (con intención de matar), asesinatos (cuando concurren circunstancias como alevosía o ensañamiento) y homicidios imprudentes (muertes sin intención, pero causadas por imprudencia).

El cambio más llamativo se produjo en estos últimos: los homicidios imprudentes se duplicaron, pasando de 18 en 2023 a 36 en 2024 en Las Palmas. En contraste, los homicidios dolosos bajaron de 67 a 54 en 2024, y los asesinatos quedaron estables en 1 caso en cada ejercicio. Cifras que contrastan mucho con las muertes violentas que se han registrado a lo largo de este año 2025 y que ascienden a 13 y que se verán reflejadas en la próxima Memoria. La Fiscalía vincula los homicidios imprudentes principalmente a accidentes de tráfico y laborales.

La tipología delictiva con mayor volumen según esta estadística es la de lesiones y violencia doméstica, donde se abrieron 42.490 diligencias previas en 2024, frente a 34.226 en 2023 en Las Palmas. El incremento es del 23,53 %, el más alto entre los grandes grupos delictivos.

Aquí se incluyen desde agresiones leves hasta violencia de género y violencia doméstica entre familiares. Además de las previas, hubo 3.761 diligencias urgentes en esta categoría, lo que eleva a más de 47.000 los expedientes gestionados en un solo año. En cuanto a calificaciones, el Ministerio Público presentó 1.380 escritos de acusación por lesiones, 72 por lesiones cualificadas, 46 por lesiones imprudentes y 950 por violencia de género o doméstica.

En los delitos contra la libertad sexual también hubo un repunte: de 1.454 diligencias previas en 2023 a 1.678 en 2024, lo que representa un 15,4% más. Además, se incoaron 138 diligencias urgentes por delitos sexuales. Aunque las cifras son menores que en violencia doméstica, la Fiscalía subraya la complejidad de estos procesos, que requieren pruebas periciales y protección de las víctimas.

Cuando las diligencias previas aportan pruebas suficientes, el caso pasa a un procedimiento abreviado (para delitos con penas inferiores a 9 años de cárcel). En Las Palmas se incoaron 3.842 procedimientos abreviados en 2024, frente a 3.305 en 2023, un incremento del 16 %.

En estos casos, la Fiscalía presentó 2.939 escritos de acusación (2.720 ante juzgados de lo penal y 219 ante la Audiencia Provincial de Las Palmas). También se produjeron 501 sobreseimientos o archivos (cuando no hay pruebas suficientes) y 347 transformaciones en otros procedimientos.

El desglose por delitos muestra subidas notables en algunas tipologías: los homicidios imprudentes pasaron de cero a 13; los delitos contra la Administración de Justicia, de 237 a 352; y los delitos patrimoniales (hurtos, robos, estafas) crecieron de 1.404 a 1.745.

Los sumarios, que se reservan para delitos castigados con más de nueve años de prisión, se duplicaron: de 99 en 2023 a 208 en 2024. Esto indica un aumento de las causas más graves y complejas, que requieren una instrucción más detallada.

En paralelo, los procedimientos para juicio con jurado popular pasaron de 16 en 2023 a 18 en el pasado 2024.

En los delitos contra el patrimonio, Las Palmas registró descensos en las estafas (de 5.017 a 4.169), en los robos con fuerza (de 1.559 a 1.334) y en los robos con violencia (de 1.123 a 957). En cambio, los delitos de daños apenas variaron, con 1.720 en 2024 frente a 1.776 en 2023, aunque el total (sumando urgentes) fue de 2.104.

Los delitos contra la seguridad vial se mantienen con una incidencia destacada. En 2024 se incoaron en Las Palmas 716 diligencias previas por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas y 532 por conducir sin permiso. Además, se contabilizaron 26 homicidios imprudentes en siniestros de tráfico, con un saldo de 27 fallecidos.

En síntesis, la memoria de la Fiscalía autonómica refleja que la provincia de Las Palmas afrontó en 2024 un aumento global de la actividad penal, con un 20% más de diligencias previas y un crecimiento significativo en violencia doméstica, homicidios imprudentes y sumarios. Al mismo tiempo, se redujeron las estafas y los robos, lo que muestra dinámicas divergentes en la evolución de la criminalidad.

Ampliar El fiscal antidroga de Las Palmas, Miguel Portell. C7 Un 15% más de procedimientos relacionados con el tráfico de drogas La Memoria 2025 de la Fiscalía de Canarias dedica un apartado específico a los delitos contra la salud pública –narcotráfico– y constata que en 2024 se produjo un repunte significativo en la provincia de Las Palmas, que se convirtió en el territorio con mayor concentración de casos del Archipiélago. Durante el ejercicio de 2024 se incoaron en la provincia 1.168 diligencias previas, frente a las 1.013 que se habían abierto en 2023. Además, se tramitaron 36 diligencias urgentes, lo que eleva el total de procedimientos a más de 1.200. Este dato supone un incremento de más del 15% en un solo año. Pero la evolución es aún más marcada si se analizan las cifras desglosadas por tipología delictiva. La Fiscalía explica que la ley distingue entre el tráfico de drogas que causa grave daño a la salud, el tráfico sin grave daño y el tráfico cualificado cuando concurren agravantes como la pertenencia a una organización criminal o la utilización de menores en la venta. En el primer grupo, el de drogas que producen grave daño, Las Palmas registró un descenso, al pasar de 607 casos en 2023 a 407 en 2024. Sin embargo, el tráfico sin grave daño se disparó, pasando de 75 diligencias en 2023 a 698 en 2024, lo que supone casi multiplicar por diez las cifras en un solo año. También el tráfico cualificado se elevó de 15 a 51 causas. En términos globales, el balance provincial refleja que Las Palmas pasó de 697 expedientes en 2023 a 1.156 en 2024, lo que representa un crecimiento del 65,85%. La Fiscalía considera que este aumento responde en gran medida al esfuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación del narcotráfico en puertos y aeropuertos, así como a operaciones en zonas de ocio, en las que se detectó un volumen cada vez mayor de sustancias de menor pureza y en cantidades reducidas. El documento añade que en 2024 se presentaron 280 escritos de acusación en procedimientos abreviados en la provincia, lo que supone un incremento respecto al ejercicio anterior y confirma que buena parte de las investigaciones iniciadas alcanzaron la fase de enjuiciamiento. En el conjunto de Canarias, se incoaron 1.862 diligencias previas en 2024, frente a 1.548 en 2023, lo que supone un incremento del 20,28 %. Si se suman las diligencias urgentes, la cifra asciende a 1.924 procedimientos, con un crecimiento del 21 % respecto al año anterior. En Santa Cruz de Tenerife, la evolución fue también al alza, aunque con menor intensidad que en Las Palmas: allí se pasó de 533 expedientes en 2023 a 692 en 2024, con incrementos en todas las categorías de tráfico de drogas. La Memoria concluye que el peso de los delitos contra la salud pública en Las Palmas es determinante para el cómputo autonómico, pues concentra seis de cada diez procedimientos abiertos en Canarias en esta materia.