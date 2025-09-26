Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Farnés Martínez, durante su discurso en la apertura del año judicial. Arcadio Suárez

María Farnés Martínez: «Hay un repunte de delitos por motivos discrminatorios contra los inmigrantes»

La fiscal superior de Canarias añadió que las islas tienen un «gran déficit» en materia de infraestructuras que está «perjudicando» al crecimiento de los órganos judiciales

Aday Martín Santana

Aday Martín Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:40

La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, señaló en su discurso en la apertura del año judicial en las islas que los delitos de odio y discriminación son una de las «preocupaciones» de esta parte. Según afirmó en su alegato, la fiscal delegada de esta materia en la Fiscalía Provincial de Tenerife hizo constar que en la provincia occidental la crisis migratoria ha dado lugar a un «repunte de delitos» por motivos discriminatorios contra los inmigrantes que llegan al archipiélago.

En el ámbito de protección de menores, la Fiscalía de Las Palmas sigue haciendo constar la «alarmante situación» en cuanto al elevado número de menores de entre 3 y 6 años que se encuentran bajo medida de acogimiento residencial en lugar de familiar.

La fiscal también explicó que las islas tienen un «gran déficit» en materia de infraestructuras que está «perjudicando» al crecimiento de los órganos judiciales. Con respecto a Gran Canaria, la fiscal afirmó que se deben ampliar las instalaciones de la Fiscalía de la Sección Territorial de San Bartolomé de Tirajana. «No hay un espacio físico para que los nuevos fiscales puedan desarrollar sus funciones», indicó Farnés que reclamó acto seguido la «necesidad» de la puesta en marcha de la Oficina Fiscal. «Somos una de las pocas comunidades donde aún no se ha producido su implantación», añadió en su discurso en la sala de vistas.

Siguiendo con las necesidades, otro de los temas que abordó Farnés fue la llegada de funcionarios de refuerzo en los distintos órganos judiciales. «Esta ayuda del Gobierno de Canarias debe venir con el nombramiento de funcionarios para que la Fiscalía pueda llevar a cabo eficazmente la defensa de la sociedad», matizó la fiscal.

Noticias relacionadas

Lorenzo Bragado: «La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos»

Lorenzo Bragado: «La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos»

Arranca el nuevo año judicial en Canarias

Arranca el nuevo año judicial en Canarias

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  2. 2 Agüimes se planta: «Que alguien pare a esa señora, ya no podemos más»
  3. 3 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  4. 4 Tu paquete, más rápido: la filial logística de la china Alibaba llega ya a todos los rincones de Canarias
  5. 5 La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas
  6. 6 El absentismo sigue al alza en Canarias: «No puede ser tan fácil no ir a trabajar»
  7. 7 De trabajo fin de grado a proposición no de ley: «Las casas contenedor, para universitarios van bien»
  8. 8 El bono del viaje para tratar a su hijo con cáncer llega un día tarde: «Yo puedo adelantar el dinero pero hay familias que no»
  9. 9 La Policía Canaria interviene a un conductor por infracción múltiple en el transporte de residuos
  10. 10 Los trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria exigen el pago de 11,5 millones de euros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 María Farnés Martínez: «Hay un repunte de delitos por motivos discrminatorios contra los inmigrantes»

María Farnés Martínez: «Hay un repunte de delitos por motivos discrminatorios contra los inmigrantes»