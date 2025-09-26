María Farnés Martínez: «Hay un repunte de delitos por motivos discrminatorios contra los inmigrantes» La fiscal superior de Canarias añadió que las islas tienen un «gran déficit» en materia de infraestructuras que está «perjudicando» al crecimiento de los órganos judiciales

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:40 Comenta Compartir

La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, señaló en su discurso en la apertura del año judicial en las islas que los delitos de odio y discriminación son una de las «preocupaciones» de esta parte. Según afirmó en su alegato, la fiscal delegada de esta materia en la Fiscalía Provincial de Tenerife hizo constar que en la provincia occidental la crisis migratoria ha dado lugar a un «repunte de delitos» por motivos discriminatorios contra los inmigrantes que llegan al archipiélago.

En el ámbito de protección de menores, la Fiscalía de Las Palmas sigue haciendo constar la «alarmante situación» en cuanto al elevado número de menores de entre 3 y 6 años que se encuentran bajo medida de acogimiento residencial en lugar de familiar.

La fiscal también explicó que las islas tienen un «gran déficit» en materia de infraestructuras que está «perjudicando» al crecimiento de los órganos judiciales. Con respecto a Gran Canaria, la fiscal afirmó que se deben ampliar las instalaciones de la Fiscalía de la Sección Territorial de San Bartolomé de Tirajana. «No hay un espacio físico para que los nuevos fiscales puedan desarrollar sus funciones», indicó Farnés que reclamó acto seguido la «necesidad» de la puesta en marcha de la Oficina Fiscal. «Somos una de las pocas comunidades donde aún no se ha producido su implantación», añadió en su discurso en la sala de vistas.

Siguiendo con las necesidades, otro de los temas que abordó Farnés fue la llegada de funcionarios de refuerzo en los distintos órganos judiciales. «Esta ayuda del Gobierno de Canarias debe venir con el nombramiento de funcionarios para que la Fiscalía pueda llevar a cabo eficazmente la defensa de la sociedad», matizó la fiscal.