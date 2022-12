«Llevo un año durmiendo en el salón esperando que mi casa se caiga» Vecinos de San Francisco piden un plan de reposición, pero el Ayuntamiento dice que no es posible

Natanael Araña Ramos compró hace cuatro años un sótano en el barrio de San Francisco. Como es albañil, reformó él mismo su vivienda. «Ahora los pilares se están derrumbando», expuso este martes ante los corporativos en la comisión de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. «Llevo un año durmiendo en el salón esperando que mi casa se me caiga abajo», aseguró con angustia.

Su participación en sede consistorial trataba de arrancar al Consistorio el compromiso de que inicie un plan de reposición en el barrio de San Francisco, tal y como el que se concluyó en El Polvorín, o los que están en marcha en Tamaraceite y Las Rehoyas.

«Les invito a quedarse una noche en mi casa. Echen un vistazo antes de hacer nada», propuso este vecino.

Natanael Araña respaldó la petición realizada por el grupo municipal del PP, que planteó una moción que trataba de impulsar la firma de un convenio institucional para demoler los antiguos bloques de San Francisco y construir otros nuevos que tengan mejores condiciones.

«Pudimos comprobar el estado deplorable en el que se encuentran las viviendas: pavimentos levantándose, paredes rajadas y con todos los vecinos con el miedo en el cuerpo por si acaso, en algún momento, pueda derrumbarse alguna de ellas», recoge la moción.

Compromiso con el proyecto

La propuesta del PP fue enmendada por una propuesta transaccional que leyó el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, y que cambia la apuesta de la reposición por otra de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de los edificios. Además, se asume el compromiso de iniciar los trabajos previos necesarios para ello con carácter inmediato.

El edil reprochó al PP que pidiera la reposición. «Sorprende que un partido que presume de ser serio traiga esta moción porque en el planeamiento de 2002, 2005 y 2012 se definieron tres zonas de reposición para Las Palmas de Gran Canaria: El Polvorín, que ya está terminado; Tamaraceite, que está terminándose; y Las Rehoyas», expuso, «no existe en el Plan General ningún camino para abordar la reposición de San Francisco, no lo permite el planeamiento. No podemos acudir con la promesa de que vamos a hacer la reposición por mucho que estemos en precampaña. No hay mecanismo legal para la reposición de San Francisco».

Además, indicó que el plan estatal de vivienda y los fondos europeos no contemplan reposiciones, aunque sí rehabilitaciones y obras de eficiencia energética.

Sin embargo, el viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, le recordó que «los planes generales no son inamovibles ni verdades absolutas», como demuestra el hecho de que se ha empezado la reposición de Las Rehoyas «sin tener el planeamiento aprobado».

Por eso, animó a realizar cuantas modificaciones sean necesarias para intervenir en San Francisco. «Los vecinos no pueden seguir esperando», aseguró.

Estudio social del barrio

El concejal de Urbanismo le contestó que las modificaciones de planeamiento requieren como mínimo de seis meses de tramitación. Y le recordó que la Unión Europea apuesta por la reforma. «Por eso proponemos meternos en el camino de la rehabilitación para que no sigan esperando», les dijo a los vecinos.

Sabroso entendió que el gobierno quería salir del paso con estos argumentos.

Y finalmente, Natanael Araña pidió a los políticos que se preocuparan de la gente. «Hay que hacer algo por los vecinos. ¿A dónde van nuestros impuestos cuando no se han preocupado por pintar las fachadas?», dejó al finalizar su intervención.

En estos momentos el Ayuntamiento está culminando el estudio social del barrio.