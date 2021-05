Limpieza paga unos 620.000 euros de facturas acumuladas entre 2017 y 2018 A esta cantidad se suman otros 40.000 euros en concepto de intereses de demora por sentencias judiciales relativas a demandas laborales Nueva protesta de los 187 despedidos del servicio de Limpieza. / C7 JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 mayo 2021, 02:00

El Ayuntamiento acordó este viernes el cambio de partidas presupuestarias para pagar 610.000 euros a Contenur, la empresa que se encarga del mantenimiento, instalación y limpieza de los contenedores en la ciudad, por los servicios realizados entre agosto de 2017 y marzo de 2018; así como otros 9.916 euros por la valorización de los escombros que se retiran de la vía pública, con dos facturas que son de noviembre de 2018. A esas cantidades se suman otros 40.000 euros en concepto de intereses de demora por sentencias judiciales relativas a demandas laborales.

Este hecho puso sobre la mesa la situación que vive el servicio de Limpieza, después de que este jueves los trabajadores de Recogida de Residuos Sólidos protagonizara un paro por el retraso en el abono de las nóminas. El debate sobre la limpieza fue uno de los puntos calientes del pleno que se celebró ayer, con continuas imprecaciones entre las dos bancadas del Salón Dorado.

Tras las críticas de la oposición, la concejala de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, defendió la gestión del servicio y acusó al PP (al que definió como Partido para Pocos) y a Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria (al que siempre se refiere como Unidos por Coalición) de mentir «descaradamente».

CC-UxGC advierte de que todavía queda por abonar a Contenur otros 810.000 euros de trabajos hechos

La edila argumentó que los problemas que ha habido con los sueldos se ha debido a que ha habido que adecuar uno a uno los salarios base de los 400 trabajadores, e indicó que éstos ganarán poder salarial con la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Además, recordó al Partido Popular que sus RPT habían costado 25 millones de euros a las arcas públicas por falta de negociación y le dijo que tenía una doble cara al defender a los trabajadores pero pedir en privado «que privatice el servicio».

«No es verdad que el servicio de Limpieza esté mal gestionado», aseguró después de acusar de oportunista al edil de CC-UxGC David Suárez, «el problema es la falta de personal». Y refirió que ahora la selección de la plantilla se hace con pruebas selectivas. «Ya no sucede que se pueda llamar a compañeros o amigos para trabajar», sentenció.

Críticas de la oposición

Pero los grupos municipales de la oposición rechazaron esta defensa de la dirección del servicio hecha por Medina. «Los trabajadores pararon ayer (el jueves para el lector) porque no cobraban y usted dice que se gestiona bien», empezó diciendo el viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, «se incumple la normativa europea en materia de reciclaje y dice que se gestiona bien; el Ayuntamiento promueve vertidos ilegales y dice que se gestiona bien; una sentencia obliga a pagar tres millones a 138 trabajadores y dice que se gestiona bien». A ello añadió la acumulación de facturas impagadas, la ausencia de gerente o el despido improcedente de 187 barrenderos, que ayer volvieron a concentrarse a las puertas de las Casas Consistoriales y respecto de los que la concejala no adscrita Carmen Guerra presentó un ruego para que fueran recibidos por el alcalde, Augusto Hidalgo. «Esto es un enorme caos», prosiguió Sabroso, «ya no es solo que las calles estén sucias».

Para la portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, sería importante gestionar mejor las facturas porque «el año pasado pagamos siete millones de euros en intereses de demora».

Por su parte, David Suárez dijo que todavía queda por pagar once facturas a Contenur por valor de 810.000 euros. «El servicio funciona a pesar de Inmaculada Medina», expuso. Y aseguró que la gestión de la limpieza lleva la ciudad a una «debacle».