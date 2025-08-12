Jurista de reconocido prestigio y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de agosto 2025, 00:09 Comenta Compartir

José Mateo Díaz, que fue presidente de los tribunales superiores de Canarias y Madrid, exmagistrado del Supremo y juez deportivo, falleció este lunes en Gran Canaria a los 93 años. Era viudo de Carmen Faura, con quien tuvo cuatro hijos: María del Carmen, María Lourdes, José y María Jesús Mateo Faura.

Tras pasar por varios destinos peninsulares e insulares llegó a Las Palmas de Gran Canaria en 1973. En 1986 fue nombrado presidente de la Audiencia Territorial de Las Palmas, y era su presidente cuando el órgano se transformó en Tribunal Superior, en mayo de 1989.

Fue también profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en 1993 fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En 1996 pasó a ocupar plaza de magistrado en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, y en septiembre de 2003 abandonó la carrera judicial y pasó a ejercer la abogacía, dándose de alta en los colegios de Las Palmas y de Madrid.

Entre otros honores, fue nombrado Hijo Predilecto de la capital grancanaria en 2007.

En el momento del adiós, conviene recordar lo publicado en este periódico por Antonio F. de la Gándara en 2017 con motivo de un homenaje a José Mateo Díaz: «Si en el mundo de la judicatura es legendaria su párrafo de la memoria del TSJC de 1990 'el esplendor y magnificencia de los edificios más representativos de todas las instituciones contrasta cada vez más con la cochambre y miseria que se aprecian en las instalaciones judiciales', en las hemerotecas se encuentran decenas de paginas en las que Mateo levanta la voz contra las desigualdades o las reformas legales precipitadas y en defensa de los más desfavorecidos. Sonado fue su puñetazo en la mesa en el verano de 2002, cuando le escribió una carta al defensor del Pueblo Enrique Múgica aseverándole que no tenía 'ni idea' de lo que era una isla en respuesta a sus críticas a los jueces y abogados de Fuerteventura durante las crisis migratorias. Le costó la apertura de un expediente».

La capilla ardiente con sus restos mortales quedó instalada en el tanatorio Albia San Miguel. Este miércoles, a las 11.00, se procederá al traslado y posterior entierro en el cementerio de San Lázaro.

Descanse en paz.