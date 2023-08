«Desde junio están las calles sin barrer», denuncia el portavoz de la plataforma vecinal Almatriche Bajo, Fernando Miguel Mico. Aclara que no se trata de un problema puntual, sino de algo que se repite cada verano en este barrio de la parte alta del municipio capitalino.

«La última semana de mayo nos quitan al barrendero y no nos lo devuelven hasta septiembre», relata sobre un hecho al que dicen que desafortunadamente están acostumbrados. «Teníamos una barrendera, que ya la conocíamos y eso es bueno, pero a finales de mayo nos la quitaron», se queja.

«Sufrimos un abandono sistemático», dice quien señala que son «los propios vecinos y los comerciantes» de la carretera general los que acometen estas labores de limpieza.

«Estamos hartos de ser un barrio de tercera», apunta quien insiste en señalar que «estamos abandonados y sin limpieza en las pocas aceras que tenemos».

Tamaraceite y Almatriche Bajo demandan más limpieza. c7

Reclama, como ya ha hecho a través de sus redes sociales, «el mismo trato» que se da a otras zonas de la ciudad, porque «nos come la insalubridad». Y es que apunta que además de los enseres que se acumulan junto a los contenedores, «las colas de gato y los matos nos comen».

También critica el aspecto que presentan la calles, «llenas de las hojas de los árboles y de la basura que se vuela de los contenedores». Asuntos estos que los residentes aspiran poder trasladar al nuevo responsable de Limpieza, Héctor Alemán.

Tamaraceite también reclama más atención

El panorama en Tamaraceite no es mejor, tal y como relata Esteban Santana, vecino de la zona. «En todo el fin de semana no recogen nada», expone sobre el aspecto que presentan los contenedores en los que se depositan los residuos.

«En el caco histórico no se recoge la basura y los contenedores están repletos», insiste sobre la imagen que muestra esta parte del núcleo capitalino.

Pero añade que la falta de recogida de basura no es el único problema relacionado con la limpieza que sufren, pues la intervención en las vías también brilla por su ausencia. «Están hasta tres y cuatro días sin pasar a barrer las calles», asegura. Algo que ya ha denunciado en sus redes sociales a la espera de generar alguna reacción por parte de los responsables municipales.

Ampliar

«No hay baldeo y las calles huelen a orines de perro», dice sobre una situación que se vive desde «hace muchísimo tiempo».

Expone que la atención va por zonas. Así, señala que «a la entrada de las zonas comerciales va la barredora» y «un chico barre» en ese entorno, «pero no llega ni a la mitad de la calle».

Y pone como ejemplo de lo que denuncia el hecho de que «el único carril bici» que hay en esa parte, en las inmediaciones de lo que el Consistorio «inauguró con tanto bombo» como el Bosque de La Dehesa, «está lleno de basura».

Recalca que el panorama que se aprecia en el casco de Tamaraceite es el de «contenedores llenos y papeleras repletas». Algo que tacha de habitual. «El fin de semana no hay recogida ni barrendero, pero esto es continuo».

Ampliar

Además, agrega un problema a esta situación: la okupación de los bloques desalojados por la reposición por drogadictos llegados de otras zonas de la ciudad.

Señala que se trata «de gente muy deteriorada» que se dedica a sacar basura de esos inmuebles y que «lo deja todo hecho un desastre».

El PP vincula el problema a la nulidad de contratos

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, ha advertido esta semana en un comunicado que mientras no se dote de más personal al Servicio de Limpieza y no se renueven los grandes contratos del área, en nulidad desde hace años, «la ciudad seguirá siendo irremediablemente», como certifican organizaciones independientes como la OCU, «una de las más sucias de España».

La concejala del PP recuerda que contratos como el Limpieza Viaria, Limpieza Mecanizada o Mantenimiento de Vías Públicas «se encuentran vencidos en algunos casos desde hace más de seis años», por lo que el Ayuntamiento ahora mismo «no puede garantizar la limpieza, baldeo y fregado regular de todas las calles y aceras de los 120 barrios de Las Palmas de Gran Canaria».

«Mientras esto sucede, cuando los vecinos no dejan de llamar al Ayuntamiento para quejarse porque hace días que no se barre su calle o no se vacían las papeleras, vemos un derroche de propaganda de la alcaldesa Carolina Darias, que es la única forma que tiene de intentar aplacar las denuncias ciudadanas relacionadas con la falta de limpieza», afirma.

Señala que en un escrito dirigido al concejal de Limpieza, Héctor Alemán, firmado el 19 de julio pasado, los populares ya alertaban que durante las últimas semanas vecinos de distintas zonas de la ciudad «nos ponían de manifiesto numerosas incidencias por falta de recogida de residuos en la frecuencia adecuada», dejando estampas de rebosos de contenedores, malos olores y basura esparcida por la vía pública.

Añade que ante esta situación los populares instaban en el citado escrito a que el gobierno tripartito «indicara los motivos por los que se están produciendo estas incidencias y explique qué medidas va a adoptar para corregir esta situación». Y apunta que actualmente dicho escrito sigue sin ser respondido.

«La falta de personal es preocupante. El Servicio Municipal de Limpieza debería estar formado por 1.049 personas, cantidad de trabajadores necesaria para cubrir todas y cada una de las funciones que tiene atribuidas este servicio. Con los recursos humanos actuales es imposible prestar este esencial servicio como merece una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria», añade la edila.

«Llevamos años de decadencia en materia de Limpieza a pesar de disponer de más recursos que nunca antes en la historia de la ciudad, hasta el punto de que los remanentes actuales están por encima de los 359 millones de euros. La falta de personal y la mala gestión han desmantelado y colapsado los servicios de limpieza y recogida de residuos sólidos y harán falta años de trabajo para devolver a la ciudad al estado que merece», concluye la portavoz del PP.

El reto del quinto contenedor

Delgado incide en que el actual grupo de gobierno, ante la situación de no poder hacer frente a las «cuestiones básicas» del área de Limpieza, no está afrontando «retos más profundos» y que «es importante recordar que Europa marcó como objetivo la incorporación del quinto contenedor para el depósito de residuos orgánicos en diciembre de 2023» pero Las Palmas de Gran Canaria no los ha implantado aún.

«Es necesario tener adjudicado en otoño los nuevos contenedores, que serán unos 1.600, para residuos orgánicos que posiblemente requerirán maquinaria específica para su recogida», destaca la concejala.

«En la falta de personal y la falta de dirección política durante dos mandatos consecutivos, encontramos la respuesta a la lentitud para sacar adelante los procedimientos y en la aplicación de las medidas precisas para modernizar uno de los servicios más importantes de una capital», finaliza.