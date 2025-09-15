A juicio tres hombres por tráfico de drogas y blanqueo de capitales: intervenidos 13 kilos de estupefacientes, vehículos y herramientas Los acusados A.S.V. y A.J.D.N. se encuentran en prisión provisional por esta causa desde el 10 de mayo de 2024

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:18

La Fiscalía Provincial de Las Palmas elevó un escrito de acusación contra los acusados -que responden a las siglas A.S.V., A.J.D.N. y J.M.A.B.- en el que pide para ellos un total de 19 años y 5 meses de prisión, además de multas que superan 1,1 millones de euros, al entender que son autores de delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales.

El Ministerio Público solicita para A.S.V., que cuenta con antecedentes penales del mismo índole, 14 años y 11 meses de cárcel y multas que suman 1.060.000 euros, por almacenar y distribuir grandes cantidades de droga y por blanquear las ganancias de su actividad ilícita. Para A.J.D.N. pide cinco años y seis meses de prisión y 80.000 euros de multa por un delito contra la salud pública. Y para J.M.A.B., en cuyo nombre se inscribió un vehículo de alta gama adquirido con dinero del narcotráfico, reclama cuatro años de prisión y 40.000 euros de multa por blanqueo de capitales.

Los acusados A.S.V. y A.J.D.N. se encuentran en prisión provisional por esta causa desde el 10 de mayo de 2024. El juicio se celebrará este martes, 16 de septiembre, a las 10.00 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Los hechos

Según describe el escrito de acusación, A.S.V. utilizaba una vivienda en la calle Francisco Inglott Artiles en el barrio de Zárate de la capital grancanaria para almacenar droga y proceder a su distribución. La Fiscalía sostiene que A.J.D.N. recibió de A.S.V. una bolsa con 1.002 gramos de cocaína de gran pureza para su posterior distribución. «La sustancia intervenida tendría en el mercado ilícito un valor aproximado de 30.000 euros», detalla el Ministerio Público. Esta bolsa fue extraída del mencionado domicilio.

En el registro efectuado en dicho inmueble, los agentes hallaron más de dos kilos de heroína, cuatro kilos de cocaína en distintos formatos, seis kilos de hachís, 103.200 euros en metálico, dos maletas, una cámara, un televisor LG, un tubo de escape, un catalejo y diversas herramientas utilizadas para la actividad ilícita, señala la Fiscalía.

En el domicilio de A.S.V., ubicado en la misma calle, fueron incautados un patinete eléctrico, cinco relojes, un lápiz electrónico, un móvil y auriculares. También fueron intervenidos un total de 103.200 euros procedentes de su actividad ilícita, un vehículo Volkswagen Golf, que figuraba a nombre de J.M.A.B. y una motocicleta Yamaha. «Ambos automóviles adquiridos con las ganancias procedentes de la actividad de tráfico de drogas», añade la Fiscalía. Al acusado A.J.D.N. le fue intervenido un Volkswagen Polo y un teléfono móvil.

La droga incautada a A.S.V. tiene un valor aproximado en el mercado ilícito de 250.000 euros, finaliza el escrito. El Ministerio Público solicita además el decomiso de las sustancias estupefacientes intervenidas, así como del dinero, vehículos y objetos intervenidos durante la operación policial.