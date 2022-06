Intersindical denuncia que los servicios sociales carecen de tóner desde 2021

La representante de Intersindical Canaria en el Ayuntamiento, Jéssica López, ha denunciado la situación «alarmante, dramática y agonizante» que sufren los servicios sociales municipales, tanto por falta de medios materiales como humanos.

« Desde julio de 2021 no hay tóner en los centros, con lo que no se puede imprimir la documentación necesaria para atender a una población vulnerable que, en la mayoría de los casos, no puede acceder a la administración electrónica», expone la representante de los trabajadores, «en muchos centros es el propio personal el que ha estado comprando el tóner con su propio dinero o solicitando ayuda y recursos a otros centros o servicios para no dejar de atender a la ciudadanía».

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se aseguró que se está trabajando en la contratación del servicio de suministro de tóner y que se sigue atendiendo las necesidades de la población más necesitada.

Como ejemplo de ello se ofreció el dato de que este año se han tramitado 2.148 ayudas económicas de emergencia y de especial necesidad, por un importe de casi 1,7 millones de euros.

Sin plan de choque

Intersindical entiende que el grupo de gobierno «no ha hecho absolutamente nada» respecto al anunciado plan de choque de servicios sociales, lo que ha repercutido en el personal «al soportar una fuerte carga de trabajo, además de la ansiedad y el estrés emocional que conlleva atender estas situaciones sin disponer de los medios adecuados».

López aseguró que estos se traduce en listas de espera que en el caso de Servicios Comunitarios de Ciudad Alta se sitúan en «dos o tres meses»; y en el área de Infancia y Familia afecta a «unas quinientas familias».

«A este gobierno no le parece tan grave como para tomar medidas urgentes», denunció.