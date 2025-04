La inteligencia artificial no convence a los isleteros

David Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 23 de abril 2025, 22:00

La inteligencia artificial no convence a la inteligencia vecinal. Los isleteros que se manifiestan por el regreso del doble sentido de circulación a la calle Doctor José Guerra «agradecen» al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presentación de las simulaciones para valorar qué decisión se toma con respecto a la movilidad en la zona pero mantiene sus movilizaciones, como la protesta en el pleno.

Tras una asamblea monotemática celebrada este miércoles concluyen que la información que el pasado martes les presentó la alcaldesa Carolina Darias, basada en escenarios creados mediante inteligencia artificial, no es lo suficientemente rotunda para abandonar su lucha. «Se hace en base a datos simulados recabados entre noviembre y diciembre del pasado año, cuando ya el cambio de la vía estaba realizado. No nos vale porque no son datos que demuestran cómo se circulaba en la zona antes de que la cambiaran en marzo del 2024».

Los vecinos exigen el regreso de la doble vía porque el cambio actual se verá, además, especialmente afectado cuando comiencen las obras del soterramiento en Belén María. Lo que dificultará, entienden, mucho más su acceso a los centros de mayores y de salud del barrio.

La oposición ve grietas en el pacto

El Partido Popular, principal fuerza de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, expresó este miércoles sus dudas de que el informe que el pasado martes se le presentó a los vecinos de La Isleta sea algo más que un acto decorativo para responder al compromiso de la alcaldesa de hacer una simulación de cómo sería cambiar de decisión.

Eso fue transmitido en un comunicado de prensa en la que la portavoz conservadora, Jimena Delgado, expone que «no nos queda claro qué pasará a partir de ahora puesto que lo que se hizo fue una mera puesta en escena en la que pareció existir un mayor interés en sacar pecho del uso de la inteligencia artificial para realizar las simulaciones de tráfico que para dar una solución a los isleteros, que tienen claro qué necesitan».

Para el PP la ausencia de José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad y representante de Nueva Canarias en el pacto, es la escenificación de grietas en el tripartito municipal. «La presentación de una cuestión de Movilidad requería, a nuestro entender, de los representantes de NC, al ser titulares del área afectada. Sin embargo, se realiza solo con representantes de la 'pata' socialista del gobierno municipal, evidenciando la situación que atraviesa el pacto capitalino», dijo.