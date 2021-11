Indignación por obras de la Metroguagua pasadas las 22.30 horas

Ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria han mostrado su indignación por la contaminación acústica generada por las obras de la Metroguagua pasadas las 22.30 horas de este domingo. Según uno de los denunciantes, que trasladó su malestar a la Policía Local y recibió por respuesta que las obras tienen el permiso del ayuntamiento, afirma que las ruidosas obras afectan al descanso de los vecinos del entorno.

«Es icreible lo que está pasando ahora día 28/11/21. Hora 22:36 de la noche. Se está realizando frente a la iglesia del Pino una obra según me cuenta la policía local para la Mateoguagua de la que tienen permiso del Ayuntamiento, no ha tenido tiempo durante todo el día para hacerla, a esta hora no solo molestan el descanso de los vecinos sino además a los enfermos del hospital cercano El Perpetuo Socorro. Desde la central de la policía local me comentan que no pueden hacer nada pues tienen permiso, mas o menos que nos jodamos aunque no podamos dormir. Seguro que no es una obra de urgencia, que fue lo que pensamos los vecinos de esta zona cuando nos enteramos que era para la metro guagua«, asegura un vecino afectado.

«Mi obligación como ciudadano no solo es denunciar tal circunstancia, sino además llevarlo a los medios de comunicación por que hechos como este no se pueden permitir por muchos permisos que se las haya dado a esta empresa, ya que prima el descanso ciudadano«, añade el vecino que manda el video para que se pueda ver la obra.