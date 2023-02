Participará en la preselección del día 20 de febrero en décimo quinto lugar.

-Preséntese ante el público...

-Alejandro Suárez Ramos. Nací el 27 de agosto de 2002 en Arucas, y allí viví hasta los 15 años, que me mudé a la capital. Trabajo en el departamento de Atención al Cliente, Ventas, Financiación de Media Markt. Me patrocinan Bazar La Palma y Pizzería Guayarmina.

-¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

-Desde que era niño veía la gala. Pero la veía siempre, siempre, siempre. Me sentaba con mi madre, luego le cogía cosas y me ponía a hacerle los números con las mezclas de los drags.

-¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

-A nivel personal, quiero evolucionar con mi personaje. Lo he ido logrando en estos cuatro años que me he presentado. A nivel profesional, me gustaría que diera frutos. Pero lo que me importa es que a la gente le guste y lo disfrute como lo disfruto yo.

- ¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

-Kember es todo lo contrario a Alejandro. Lo que no hace Alejandro lo hace Kember, sin miedo. Es la parte de mí que no le teme a nada.

¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

-La primera que me impresionó fue la de 2012.

-¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

-Creo que fue el año en el que vi a Eiko con el dragón. Eiko es de mis favoritos y me llamó mucho la atención.

-¿Qué le atrae del mundo drag?

-Me atrae todo. Absolutamente todo. Música, brillo, pedrería, baile, todo.

-¿Cuál es el drag que tiene como referente y por qué?

-No puedo decir ninguno. Me gustan todos mis compañeros. Creo que todos tienen algo muy especial y que si juntáramos esos algos crearíamos el drag perfecto.

-¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

-La fantasía la tenía clara desde abril de 2022 y la ejecución la empezamos en junio.

- Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles del tipo de música y acompañamiento de su puesta en escena?

-No. Solo puedo dar el título: 'Caída desde el cielo dispuesto a entrar en tus pesadillas. ¡A qué te pinsho!'.

-La gala drag cumple 25 años. ¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorarla?

-Se han añadido muchas cosas desde la organización. Este año la bonificación económica por pasar a la final. Esto ayuda mucho para transporte y gastos. También han subido la cuantía de los premios y esto es de agradecer. Nos dejamos mucho dinero y la producción va a más. Todo lo que sea sumar y no restar, es bienvenido.

-No entiende el carnaval sin...

- Sin maquillaje, un buen maquillaje.