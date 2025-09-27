La Iglesia de La Luz presenta su rostro radiante Durante la obra afloraron restos ocultados en los años setenta, como uno de los tres rosetones, el cual se empleó además como molde para replicar el resto

Inauguración de la fachada de la Iglesia de La Luz.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:12

La luminosidad ha regresado a la fachada de la Parroquia de Nuestra Señora de La Luz, en el barrio de La Isleta, tras la restauración presentada con la que el Cabildo contribuyó de manera decisiva con la aportación de 150.000 euros a través del Área de Presidencia.

Además, durante la obra afloraron restos ocultados en los años setenta, como uno de los tres rosetones, el cual se empleó además como molde para replicar el resto y devolverlos a su estado original.

«Agradezco la aportación de quienes han asesorado e impulsado esta restauración», afirmó el presidente del Cabildo, Antonio Morales.