La Iglesia de La Luz recupera su esencia con una nueva fachada que rinde homenaje a su historia

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:37 | Actualizado 14:57h. Comenta Compartir

La parroquia de Nuestra Señora de La Luz, en el corazón del barrio de La Isleta, estrenará este sábado, a partir de las 18.30 horas, su nueva fachada tras una ambiciosa restauración que rescata el diseño original de 1914. El proyecto ha sido diseñado por el artista y escenógrafo Alberto Trujillo, junto a los arquitectos Josué Sánchez y Sheila Negrín, en colaboración con la parroquia y el respaldo institucional del Cabildo de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria.

La intervención ha devuelto a la fachada los elementos originales como molduras, rosetones, cenefas y torretas. Y además, ha restaurado elementos patrimoniales de gran valor, como las vidrieras, consideradas entre las más valiosas del mundo. Según explica Trujillo, el objetivo ha sido «rescatar la memoria estética y espiritual» de un templo que ha sido protagonista de los momentos fundacionales de la isla.

La historia de esta iglesia es muy especial. «En este mismo lugar se celebró, el 24 de junio de 1478, la primera misa oficial en la isla, coincidiendo con el desembarco de Juan Rejón y su expedición. Desde 1512 existen registros escritos de una primera ermita dedicada a la Virgen de la Luz, que fue destruida y reconstruida en varias ocasiones a lo largo de los siglos, víctima de ataques como el de Van der Does, y de catástrofes naturales como el tsunami del terremoto de Lisboa de 1755, que dañó gravemente la imagen original de la Virgen».

Ampliar

Añadió que: «en 1796, se encargó una nueva talla de la Virgen a José Luján Pérez, uno de los escultores más importantes. Aquella imagen, considerada una de sus obras de gloria más devocionales, sigue presidiendo el altar mayor de la parroquia». Trujillo cuenta que en el siglo XX, gracias a la herencia del obispo Pérez Muñoz, se construyó el actual templo, inaugurado en 1914.

Pero más allá de su dimensión religiosa, la Iglesia de La Luz ha tenido un impacto crucial en la vida del barrio. Durante décadas fue refugio y apoyo para miles de inmigrantes que llegaron a La Isleta para trabajar en la construcción del puerto.

El impulso final a la rehabilitación de la fachada surgió con motivo de la petición de coronación canónica de la Virgen de la Luz, un proceso que ha reactivado el sentimiento de pertenencia de toda una comunidad. «Esta iglesia es madre, es la gran olvidada, pero también la que más ha dado a este pueblo», subraya Alberto Trujillo, que ha compaginado su carrera artística en grandes escenarios como los carnavales de la capital grancanaria con su compromiso con la parroquia de su infancia.

Ampliar

Con una inversión cercana a los 280.000 euros, el templo ha sido restaurado «con materiales modernos como la fibra de vidrio reforzada para garantizar su durabilidad frente al clima marino. Los trabajos han sido realizados en parte de forma altruista por un equipo de técnicos y colaboradores comprometidos con la memoria del barrio», expuso.

La presentación oficial de la nueva fachada coincide con los días previos a las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Luz, marcando así un nuevo capítulo en la historia de uno de los templos más queridos de Las Palmas de Gran Canaria.