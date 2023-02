La huelga de letrados sigue con más apoyo aún del mundo judicial

El seguimiento de la huelga indefinida de los letrados de la administración de Justicia (LAJ) registró este miércoles en toda España cifras superiores a anteriores jornadas tras una primera semana sin acuerdo entre el cuerpo de funcionarios y el Ministerio de Justicia. En Las Palmas hay registrados 751 juicios que se suspendieron, 664 diligencias sin tramitar y 806.764 euros sin entregar por este parón.

Tanto los datos de los convocantes como los del ministerio así lo indican: según los primeros, el 84,6 % secunda el paro, mientras que Justicia cifra la participación en el 32,73 % sobre el total de los letrados, sin descontar aquellos con permisos o vacaciones, más de 12 puntos por encima de lo comunicado el martes (20,63%).

En la provincia de Las Palmas, hasta el momento se han registrado 751 juicios suspendidos, 664 diligencias sin tramitar, en un partido judicial al que han entrado 4.634 escritos y 973 demandas. Hay 29 procedimientos abreviados, ordinarios y ejecutorias si in incoar, 737 ingresos de dinero sin realizar, 225 mandamientos sin expedir y un total de 806.764,05 euros sin entregar.

El comité de huelga detalló que, de los 106 LAJ en activo en Las Palmas, hay 64 en huelga, lo que supone un seguimiento mayoritario.

Galería. Imágenes de la protesta. / Cober

Entre los letrados que se han sumado a la huelga en esta jornada se encuentran 17 de los 22 del Tribunal Supremo, que han decidido parar ante la comparecencia ofensiva del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que la semana pasada tachó la huelga de «política», aseguró que cualquier reivindicación salarial del colectivo estaba «fuera de lugar» y acusó a los convocantes de «endiosamiento».

Como consecuencia de esta huelga indefinida que comenzó el martes, «se han suspendido más de 70.000 actuaciones judiciales a razón de 10.000 al día aproximadamente», según el comité. Las asociaciones convocantes -Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (Ainlaj)- exigen mejoras retributivas acordes a las nueva funciones que se les han ido atribuyendo tras sucesivas reformas legales.

Entre las reivindicaciones destaca una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para que los letrados nunca cobren menos del 85% respecto a estos dos operadores jurídicos.

La pancarta que exhibieron este miércoles. / Cober

Isabel Morales: «Seguimos con ganas»

En Las Palmas, la representante del comité de huelga, Isabel Morales, manifestó este miércoles que «los compañeros, en vez de desanimarse, siguen con muchas ganas de continuar mientras no nos haga caso el Ministerio. Nosotros no queremos estar en Estamos sufriendo a la vuelta a los juzgados por cómo nos los vamos a encontrar. Ya no es que no se de curso a lo que se recibe, sino que no se está tramitando nada de lo que entra», declaró.

«Nosotros lo sentimos mucho, es una situación complicada y no entendemos cómo el Ministerio genera este daño tan grande. Es que no se ha puesto ni siquiera en contacto con el comité, es como si no estuviera pasando nada», expuso en una convocatoria que también contó con magistrados que se han sumado a esta protesta.