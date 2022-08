Hidalgo garantiza la estabilidad del tripartito y espera acabar el mandato

El alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, manifestó este viernes su apoyo a Javier Doreste, «sin lugar a dudas», al ser cuestionado por los periodistas por el futuro del gobierno tripartito tras hacerse pública esta semana la salida de su socio de gobierno de Podemos y la solicitud de la formación morada al Ayuntamiento para que tanto él como su compañera Mercedes Sanz pasen al grupo de no adscritos.

«Sigo con un gobierno que ha tenido una estabilidad de más de siete años y espero que esa estabilidad, que es la mayor de un gobierno en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria durante toda la democracia, se mantenga hasta el final del mandato», dijo en la visita que realizó a la remodelada pista deportiva de Las Tenerías, en la Vega de San José.

Pacto con dos coaliciones

Añadió que tiene «un pacto con la coalición Unidas Podemos y con NC-Frente Amplio» y que «esas dos coaliciones siguen existiendo y son parte del gobierno».

El regidor capitalino apuntó que «el que Javier Doreste sea militante de Podemos, de Izquierda Unida o independiente dentro de su colación es un elemento que a mí no me compete y en el que no voy a entrar. Yo sigo con un pacto con esa coalición y sigue la estabilidad en el gobierno de la ciudad sin problema ninguno».

Respecto al escrito remitido por Podemos al Ayuntamiento, Hidalgo confirmó que tenía constancia del mismo «desde junio», cuando le informó «la secretaria general». Pero quiso quitar hierro al asunto recordando que «todos los grupos de la oposición también se han partido durante este mandato».

Así, aludió a que es algo que ya pasó con CC-UxGC, que «sigue existiendo como grupo municipal» aunque también «nos han mandado un carta para que pasaran al grupo mixto o a los no adscritos». Pero «nosotros hemos cumplido la legalidad» y el grupo sigue en el Ayuntamiento «porque es lo justo y lo legal».

Tranquilidad

Hidalgo dejó claro que «mientras no haya un alteración de la estabilidad del gobierno, estoy absolutamente tranquilo». Además, expuso que el Ayuntamiento «necesitaba estabilidad», algo que el tripartito ha «conseguido darle por primera vez» y «no han logrado ni siquiera gobiernos con mayoría absoluta».

El regidor capitalino insistió en que «esa estabilidad» es la que «ha garantizado que hagamos un trabajo de ocho años de progreso para hacer crecer la ciudad, para generar actividad económica y empleo, que es lo único que me preocupa». Recalcó que «por respeto» no entra en «las diatribas internas de los partidos» y que se ocupa «de mi realidad interna dentro del PSOE». Algo que, dijo, no ha hecho ni con «la oposición» pues son «micropolíticas, es política de la miseria, lo que no le interesa los ciudadanos». Y volvió sobre el hecho de que «la estabilidad del gobierno es fundamental «y «hoy está totalmente garantizada».

Expediente a Balmaseda

Por otra parte, no quiso valorar el asunto del expediente disciplinario abierto al coordinador general de Hacienda del Consistorio, Antonio J. Ramón Balmaseda, cuando era director general de la Asesoría Jurídica por haber inducido o encubierto la incompatibilidad de dos letrados, que se ha remitido a la Fiscalía. Lo que sí dijo es que le parece «uno de los mejores funcionarios del Ayuntamiento» y mostró su «confianza en él».