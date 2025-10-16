'El Guaca' y su mujer, a prisión preventiva, comunicada y sin fianza por presuntos delitos contra la salud pública La Policía Nacional desarticuló el pasado martes un presunto punto de venta de drogas en el barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria

Aday Martín Santana
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 16 de octubre 2025, 13:23 | Actualizado 14:11h.

El Juzgado de Instrucción número 1, en funciones de guardia, ordenó el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza de 'El Guaca' y su mujer en Las Palmas de Gran Canaria. Se les imputan delitos contra la salud pública, informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El presunto traficante de drogas fue detenido el pasado martes por la Policía Nacional en el barrio capitalino de San José. El ya conocido por los agentes policiales José Manuel Rodríguez, también apodado 'El Guaca', ha vuelto a caer. Los agentes desarticularon un punto de venta de drogas en el mencionado barrio de la capital grancanaria. Este veterano traficante dirigía este punto junto a su pareja, sumando así su detención número 48.

El pasado martes 14 de octubre, y con autorización judicial, se llevó a cabo la entrada y registro del domicilio. Durante la operación se intervinieron 1,3 kilos de heroína (incluidos 248 envoltorios listos para la venta), 88 dosis de «crack», más de 400 gramos de cocaína, 17.000 euros en efectivo fraccionado, además de joyas y numerosas armas blancas.

El operativo, desarrollado por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial en colaboración con el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo - Unidad Especial (GOIA-U.E.) de la Policía Local capitalina, culminó con la detención de ambos tras meses de investigación, según informó la Policía Nacional.

En el dispositivo participaron también unidades especializadas como el GOES (Grupo Operativo Especial de Seguridad), la UPR (Unidad de Prevención y Reacción), así como Sistemas Especiales, Subsuelo y Guías Caninos, garantizando una actuación coordinada y segura.

Durante el registro, decenas de vecinos se acercaron a agradecer la actuación policial, expresando su alivio por el cierre de un punto negro que llevaba años afectando la tranquilidad del barrio.

Tras la finalización de las diligencias, los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial. Con esta intervención, la Policía Nacional da por desarticulado uno de los focos de tráfico de drogas más persistentes del distrito, y pone punto final, al menos por ahora, a la última andanza del veterano delincuente conocido como 'El Guaca'.