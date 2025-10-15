'El Guaca' vuelve a las andadas con la venta de drogas: 48 detenciones La operación en San José permitió incautar 1,3 kilos de heroína, cocaína, «crack», más de 17.000 euros y numerosas armas blancas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:35 | Actualizado 18:02h.

El ya conocido por los agentes policiales José Manuel Rodríguez, también apodado 'El Guaca', ha vuelto a caer. La Policía Nacional ha desarticulado un importante punto de venta de drogas en el barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, que este veterano traficante dirigía junto a su pareja, sumando así su detención número 48.

'El Guaca', que acumula 47 detenciones previas y 24 años de condenas firmes por delitos contra la salud pública, había vuelto a levantar un activo punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba las 24 horas del día. El inmueble, situado en el corazón de San José, estaba reforzado con fuertes medidas de seguridad y contaba con una red de «aguadores» (personas toxicómanas que vigilaban los alrededores a cambio de dosis) para alertar de la presencia de agentes, según explica la Policía Nacional.

Ampliar 'El Guaca' durante un juicio en 2008. Juan Carlos Alonso

La actividad delictiva era tan intensa que, solo en lo que va de año, las autoridades registraron más de 155 intervenciones policiales y 70 actas por tenencia o consumo de drogas en un radio de 200 metros en torno a la vivienda. El constante trasiego de consumidores había generado un profundo malestar vecinal y un deterioro notable en la convivencia.

El pasado martes 14 de octubre, y con autorización judicial, se llevó a cabo la entrada y registro del domicilio. Durante la operación se intervinieron 1,3 kilos de heroína (incluidos 248 envoltorios listos para la venta), 88 dosis de «crack», más de 400 gramos de cocaína, 17.000 euros en efectivo fraccionado, además de joyas y numerosas armas blancas.

El operativo, desarrollado por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial en colaboración con el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo - Unidad Especial (GOIA-U.E.) de la Policía Local capitalina, culminó con la detención de ambos tras meses de investigación, según informó la Policía Nacional.

En el dispositivo participaron también unidades especializadas como el GOES (Grupo Operativo Especial de Seguridad), la UPR (Unidad de Prevención y Reacción), así como Sistemas Especiales, Subsuelo y Guías Caninos, garantizando una actuación coordinada y segura.

Durante el registro, decenas de vecinos se acercaron a agradecer la actuación policial, expresando su alivio por el cierre de un punto negro que llevaba años afectando la tranquilidad del barrio.

Tras la finalización de las diligencias, los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial. Con esta intervención, la Policía Nacional da por desarticulado uno de los focos de tráfico de drogas más persistentes del distrito, y pone punto final, al menos por ahora, a la última andanza del veterano delincuente conocido como 'El Guaca'.