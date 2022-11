El Grupo Juan Padrón sigue sintiéndose «engañado» tras 5 años de lucha silenciosa

Este viernes 11 de noviembre de 2022 se cumplen cinco años de la adjudicación del contrato de arrendamiento del Hotel Santa Catalina al Grupo Barceló por 35 años, a cargo de la sociedad municipal Hotel Santa Catalina SA, que hoy en día se denomina Turismo LPA Las Palmas de GC SA.

Este concurso público no estuvo exento de discrepancias y este proceso fue recurrido en su día ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos por el Grupo Juan Padrón.

En una fecha como la de hoy, Manuel Padrón, director del Grupo Juan Padrón, echa la vista atrás y se emociona con lo vivido el día de la entrega del hotel Santa Catalina, tras 23 años de servicio, al nuevo arrendatario, y quiere exponer algunas situaciones que hoy en día se siguen dando y que le tienen disgustado.

«El 11 de noviembre de 2017 fue la fecha elegida para la entrega del hotel, tal y como acordamos con Barceló y con Antonio Ramón Balmaseda, secretario de la sociedad municipal Hotel Santa Catalina SA. Teníamos todo preparado y tras un día anterior muy duro, ya que falleció una compañera de recepción de un cáncer, iniciamos una dura jornada. Fue sábado y arrancamos a las 9 de la mañana.

Finalizamos a las 6 y media de la madrugada del día siguiente, en horas muy complicadas y por momentos desagradables, cuando yo pensé que aquello iba a ser un traspaso normal. Ellos llevaron hasta asesores externos y por momentos no fueron muy correctos con parte del personal, entre ellos al director de administración, que finalmente despidieron. En todo ese proceso, y en relación al personal del hotel, desde Barceló se me indica que en el acta figura un premio de jubilación que tenían adquiridos un total de 27 trabajadores por sus derechos y obligaciones tenía que asumirlo el Grupo Juan Padrón por valor de 247.000 euros.

Ellos argumentaron que lo debía asumir el arrendador antiguo y yo me dejé convencer. Fueron muchas horas de mucha tensión y ya uno estaba aburrido de todo. En el acta de devolución del Hotel Santa Catalina, de seis páginas, hay un apartado en el que se indica que ese pago de premio a la jubilación de esos 27 empleados lo asume mi empresa. Días después, tras consultarlo con mi abogado laboralista me indicó que no debía haber firmado ese punto. Yo me sentía presionado, y desde ese momento me sentí engañado. Desde ese momento llevo luchando contra eso y ya hemos enviado varios escritos a la sociedad municipal para que quede constancia de lo sucedido y que no estoy conforme con hacerme cargo de ese importe», afirma.

«Me siento como un inocente que lleva cinco años en la cárcel y quiere buscar a alguien que me ayude salir de ella. Por la parte civil poca cosa puedo hacer, pero por lo menos moralmente quiero defender el engaño que he sufrido. No he incumplido nada de lo que tenía que hacer en la entrega del hotel, pero este punto no debo asumirlo yo», puntualiza.

Hasta este momento, y en disconformidad con lo acordado, ya Pama e Hijos, empresa del Grupo Juan Padrón, ha abonado el pago de ese premio de jubilación a 8 empleados del hotel Santa Catalina. «En principio se me indicó que debía asumir ese pago de 247.000 euros de golpe, luego que mediante aval y finalmente llegamos a un acuerdo de pago a medida que se fueran jubilando empleados», puntualiza.

Manuel Padrón realza la labor llevada a cabo por su padre, Juan Padrón, y enfatiza una frase que se le quedó grabada de su progenitor, «la verdad siempre por delante». Y en esa lucha se encuentra. Primero con un proceso de concurso público «en el que no se han cumplido una serie de requirimientos» y segundo «en un pago que no nos corresponde».