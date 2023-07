La asociación UP2U Project, presidida por la magistrada Reyes Martel, nació enfocada a los menores, en general, pero principalmente a los más desfavorecidos, que tienen menos oportunidades para desarrollar todas sus capacidades. Menores declarados en desamparo, que cumplen medidas judiciales y en situación de riesgo de exclusión social, desde la asociación priorizan su educación como la herramienta más eficaz para su formación integral llevando a cabo una serie de iniciativas que contribuyan a ello.

Estos últimos meses se está desarrollando un proyecto piloto, denominado 'Generacciones', que consiste en que los jóvenes puedan aprender un oficio y a la vez contribuir con su trabajo a ayudar a mayores con pensiones bajas y que viven en hogares insalubres o peligrosos por sus problemas estructurales. Esta iniciativa de UP2U Project tiene enormes sinergias y esta experiencia piloto está abriendo un enorme abanico de sentimientos encontrados.

La asociación se puso en contacto con Víctor Hugo Mora, maestro-albañil especialista en reformas en viviendas, para explicarle el proyecto. «Era una responsabilidad para mí, pero mis ganas de contribuir a que estos chicos pudiesen aprender prevaleció. Me siento identificado con ellos, ya que yo soy chileno, llevo 20 años en Gran Canaria y fui inmigrante», afirma. UP2U Project hizo su proceso de selección y cinco chicos fueron los elegidos para iniciar esta nueva experiencia. Previamente estos jóvenes habían realizado cursos de prevención de riesgos laborales y de orientación laboral. Pero tras este paso, faltaba disponer de la vivienda que se amoldase a las condiciones que la asociación ha determinado, y no fue nada fácil, ya que encontrar a una familia que abriese sus puertas de par en par y confiase en la propuesta planteada tardó en plasmarse, pero finalmente una familia de La Isleta aceptó el reto y hoy en día no tienen palabras de agradecimiento. «Esto es lo más grande que me ha pasado en mi vida», reitera con emoción Manuel Román, propietario de la vivienda que está siendo reformada gracias a este proyecto piloto de la asociación UP2U Project.

Víctor Hugo Mora ha aleccionado a cinco chicos, Samuel, Mohamed, Moustapha, Alberto e Ibra, para afrontar el duro compromiso de realizar una reforma integral en la vivienda de Manuel Román, que junto a su señora ha visto cómo su hogar ha sufrido una transformación que les emociona. Cada sábado, durante unas cinco horas, desde hace algo más de tres meses, Víctor Hugo y su cuadrilla se han empleado a fondo para acometer labores de pintura, alicatado, revestimiento de pladur, tratamiento de humedades, etc. En definitiva, una profunda labor de albañilería en general en una vivienda con muchísimos problemas estructurales y de mantenimiento.

«Ahora me siento en el patio y a veces me emociono. Nunca podré agradecer la labor de esta asociación y el trabajo que han realizado estos chicos en mi casa. Estaré eternamente agradecido», comenta Manuel Román a CANARIAS7. Aún queda trabajo por hacer, pero al margen de la propia labor en sí, entre todos los chicos, que no se conocían con anterioridad, y los dueños de la vivienda se ha creado una enorme complicidad.

Integración

Ha sido tal esta armonía entre todos que Manuel Román y su señora estarían dispuestos a acoger en su domicilio a Ibra, uno de los chicos que está desarrollando este programa Generacciones, «hasta que pueda emanciparse. Tenemos una habitación y no nos importaría», añaden.

La magistrada Reyes Martel es la alma mater de esta asociación UP2U y está encantada con el resultado que está teniendo esta experiencia piloto. «Para los jóvenes es muy importante la formación, sobre todo para aquellos que han quedado fuera de la formación reglada, ya que les permite especializarse en un oficio y orientarse hacia una búsqueda de empleo más efectiva. A partir del 15 de julio queremos continuar con esta experiencia y para la selección de la vivienda que cumpla con los requisitos se pueden poner en contacto con nuestra asociación directamente».

Ampliar

Esta iniciativa pone en valor el trabajo de equipo, la disciplina, el conocimiento de una profesión, la solidaridad, la integración y borrar estigmas en la sociedad. Este proyecto piloto 'Generacciones' es posible gracias a la subvención que le ha otorgado a la asociación UP2U Project la vicepresidencia del Cabildo de Gran Canaria. Samuel, Mohamed, Moustapha y Alberto -Ibra el día del reportaje no pudo acudir a la cita- están encantados con la iniciativa. «Teníamos ligeras nociones de albañilería y construcción y poder contribuir a mejorar la calidad de vida de Manuel y su señora es una alegría enorme para nosotros», destacaban.

Víctor Hugo Mora no tiene ni una sola mala palabra de ninguno de los chicos. «Están siendo muy cumplidores y es un placer poder trabajar con ellos». La magistrada Reyes Martel cree que a raíz de esta iniciativa piloto alguno de los chicos puede encauzar su futuro dentro de este sector.

UP2U Project sigue adelante con su labor y con 'Generacciones' se pretende ayudar a más colectivos.