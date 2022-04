García Montes pide que la UCO analice la credibilidad del preso compañero del 'Rubio'

El letrado de la familia de Yéremi Vargas ha pedido al juez instructor que libre oficio a la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD) de la UCO de la Guardia Civil para que sean ellos quienes valoren la credibilidad del testimonio que ofreció Antonio Ojeda 'el Rubio' a una periodista de Antena3 en marzo de 2015. También pidió que estos especialistas exploren al preso que compartió celda con el sospechoso para analizar la verosimilitud de sus manifestaciones respecto a la charla que dijo haber mantenido con 'el Rubio' en la que le dio detalles de cómo cometió el supuesto crimen.

El abogado Marcos García Montes formuló ayer estas alegaciones después de que el magistrado de Primera Instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana, aceptara la primera de las diligencias de investigación que planteó esta parte el 19 de noviembre de 2021, pero con el matiz de que dicho informe lo debía llevar a cabo la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Las Palmas y no el órgano especializado de Madrid. La acusación particular considera que los «especialistas del estudio del comportamiento y la actitud gestual» de la UCO son los más idóneos para determinar si lo que manifestó el sospechoso a una periodista en una entrevista realizada ocho años después de la desaparición de Yéremi Vargas, era verosímil o no. En esa grabación, el Rubio dio datos sobre la posible participación de una familiar de Yéremi en su secuestro, hechos que fueron descartados por los investigadores de forma rotunda.

Esta Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo es la que ha intervenido de forma decisiva en casos como el de José Bretón, Marta del Castillo, el pederasta de Ciudad Lineal, Diana Quer o de Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño Gabriel.

De la misma forma, la acusación particular hace extensiva la petición de un análisis de la conducta también sobre José Rubén Obadía, el preso que compartió celda con 'el Rubio' y al que supuestamente dio numerosos detalles acerca de la desaparición del niño como que estaba de «color azulado», un dato que solo conocía el núcleo familiar más cercano ya que sufría cianosis. García Montes solicita esta diligencia para determinar «si el relato que asegura haber recibido» del sospechoso «ha sido directamente contado» por él «puesto que a lo largo de la instrucción, en numerosas ocasiones, se ha puesto en duda que dicho relato haya sido contado por Antonio Ojeda a José Rubén Obadía», sostiene esta parte en sus alegaciones.

También, el letrado pidió la comparecencia para que presten declaración en calidad de peritos los médicos que firmaron los distintos informes realizados a Yéremi Vargas desde su nacimiento y hasta la fecha de su desaparición en los que se hacía alusión a la cianosis que sufría. «Es fundamental determinar que dicho signo -la coloración azul que padecía el pequeño en situaciones de estrés— era observable y percibido de manera visual por cualquier persona», alegó, destacando la importancia de que los especialistas se ratifiquen en sus informes y argumenten que «la cianosis no es una enfermedad o patología, sino que es consecuencia de una enfermedad previa» al efecto de que aclaren si esto se proyectaba «durante toda la vida» y más en concreto, en la fecha de su desaparición.

Por último, apuntó que el magistrado debió haber pedido las diligencias en forma de auto y no de providencia y que las mismas fueron a propuesta de la acusación particular.