Frankie Gee: «Yo no he hecho nada, es una caza de brujas, pero soy el hombre del momento»

El rapero Francisco Manuel González, conocido en la música como Frankie Gee, negó ayer en sus redes sociales haber cometido ningún tipo de delito de odio como asi entiende la Fiscalía, que le pide una pena de dos años y siete meses de cárcel por suscitar «odio, hostilidad, discriminación y violencia contra los inmigrantes magrebíes». El cantante manifestó que no había «hecho nada» que era una «caza de brujas» y se jactó de ser «el hombre del momento» por la noticia publicada por este periódico.

«No tienen nada en mi contra, nada que me comprometa ya que soy inocente. No he sido juzgado y es solo basura sensacionalista de la prensa. Me están dando una publicidad brutal desde un periodicucho que nunca me hizo una entrevista como artista a pesar de que lo intenté y ahora me atribuyen unos delitos de odio que no he cometido y que creé unos grupos de WhatsApp. Es como el Equipo A, que fueron juzgados por unos delitos que nunca cometieron. Es la noticia del día, ¡tócate la moral, bienvenidos a España!», exclamó en un vídeo colgado en sus redes sociales visiblemente contrariado.

Este procedimiento nació tras la investigación llevada a cabo por el delegado de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, José Antonio Díez, a raíz de la aparición de grupos de WhatsApp organizados para «agredir o amedrentar a inmigrantes magrebíes» en Gran Canaria. Entre estos, detectaron uno llamado 'La unión hace la fuerza' que tenía a Frankie Gee como administrador. Los agentes determinaron que el rapero «colgó o publicó» un vídeo que arengaba «a formar cuadrillas para ir al Sur» a «agredir físicamente a todo grupo de moros que se encontraran en la calle», sostiene la acusación pública.