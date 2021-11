Frankie Gee acumula tres condenas por violencia de género con insultos racistas sobre su expareja

Hizo la canción 'Hija de p...' en «clara alusión» a su ex, según la denuncia

A pesar de las tres condenas por violencia de género que acumula Frankie Gee por hechos cometidos sobre su ex, la misma lo volvió a denunciar el 1 de marzo de este año tras la publicación por parte del rapero de una canción titulada 'Hija de p...' que entendía que la escribió refiriéndose a ella ya que daba datos concretos sobre su vida privada. Todo ello a pesar de que tiene en vigor una orden de comunicación directa o indirecta con ella.

La denunciante expuso en este procedimiento -que aún está pendiente de juicio- que Frankie Gee subió el vídeo musical de 'Hija de p...'. a las plataformas y redes sociales. Este tema, según la ex, el rapero hacía «referencia a la relación que mantuvo» con ella, «insultándola, vejándola gravemente, rehusando a nombrarla explícitamente, aunque haciendo mención nítidamente», a juicio de la denunciante, «a circunstancias vividas y características corporales de ésta que la señalan como inspiración para la letra de la canción». El vídeo, según el atestado, comienza indicando que está «basado en hechos reales», mostrando «los anillos de compromiso personalizados de ambos, con las inscripciones 'Star Wars', con los que juega y después tira», para acto seguido, «emplear insultos e improperios usados anteriormente para dirigirse» la que fue su pareja. Los insultos son tales como «niñata de mierda, hija de la grandísima puta, hija de perra, te zumbas cualquier cosa, morsa, foca, loca, sucia, asquerosa, te veo desmejorada, deja de comerte dulces, fulana barata traicionera, que engañabas como una rata, sucia cucaracha, tóxica, psicópata, diabólica», o que «tú puedes fornicar a todo el Instagram que yo no te necesito ni para follar, tóxica, psicópata, te puedes ir a cagar, venganza que se sirve en plato agridulce», entre otros.

Insiste la denunciante en que el rapero, supuestamente, hacía «referencia a «logotipos de Batman» en «clara alusión» a su brazo izquierdo y cuello que ella lleva tatuados con dicha simbología, para proseguir insultando con frases como «hija de puta».

También denuncia que el cantante dice la frase «me llaman de la policía, me dicen que me pase por la comisaría, yo pensé la bruja me denunciaría», siendo ella «la única que lo ha denunciado» y que también la alude cuando exclama «por mucho Securitas que vayas de fina, lo siento mi amor y estás despedida», algo a tener en cuenta ya que la profesión de la denunciante es la de vigilante de seguridad y trabaja en dicha empresa.