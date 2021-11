El fiscal pide cárcel y 10 años sin dar clases a la profesora que suscitó «odio» contra los hombres

«Aquellos hombres que no tengan huevos, estarán felices»

Según detalla el escrito de acusación del fiscal Joaquín Manuel Bobillo Martínez, la profesora y exconcejala señaló ante los menores frases como las siguientes: «Si tú les cortas los huevos a los niños nada más nacer, no sólo no van a poder tener hijos, sino que no van a desarrollar una serie de hormonas, que no le van a dar fuerza física. Porque la fuerza física está en las gónadas de los huevos. Otra cosa es que jamás van a dejar de hablar con el tono de voz de los niños».

Además, tal y como refleja la grabación aportada a la causa y transcrita en la acusación del fiscal, la socialista continuó diciendo «déjame que te lo explique, ¿vale? Sé cómo tendría que funcionar y funcionaría de puta madre. El principal problema es cómo implantarlo. [...] Pero, cortarles los huevos a los que ya son grandes, es complicado. [...] A mí me cortan la polla y es preferible que me corten el cuello, dicen muchos hombres...».

Por último, entre otras muchas proclamas, la profesora añadió: «Cuando esté mi sociedad implantada, aquellos hombres que no tengan huevos, estarán felices porque no los han conocido. (bullicio) Claro. No tendrán siquiera deseos sexuales. No los conocen, por lo tanto no los echan de menos. Vamos a aplicar una de las ciencias para saber a quién no le vamos a cortar los huevos. Vamos a aplicar la eugenesis».