Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Propuesta 'AWA', que finalmente resultó ganadora. C7

Un finalista del concurso del Guiniguada denuncia al Ayuntamiento en la Fiscalía

Según el estudio recurrente, el concurso se vio marcado por una «extensa relación de irregularidades» que comprometen la transparencia, la objetividad y la legalidad del resultado

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 29 de agosto 2025, 21:06

El despacho de arquitectura Portela International Arts & Architects presentará el próximo 2 de septiembre una denuncia formal ante la Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria por presuntas irregularidades en el procedimiento del concurso del proyecto Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias, convocado por el Ayuntamiento capitalino bajo el expediente URB01.24-S y con un contrato valorado en 1.570.721,75 euros (IGIC excluido).

La denuncia, que será presentada en una rueda de prensa convocada a las 12.30 horas frente a la sede de la Fiscalía en la Plaza de San Agustín, apunta a una «adjudicación interesada» del servicio y las obras del proyecto, que finalmente recayeron en la propuesta AWA del equipo Batlle i Roig Arquitectura.

Según el estudio recurrente, el concurso se vio marcado por una «extensa relación de irregularidades» que comprometen la transparencia, la objetividad y la legalidad del resultado.

Entre los principales motivos señalados, Portela International Arts & Architects denuncia:

Entre los principales motivos señalados, POrtela Internacional Arts & Architects denuncia:

  1. 1

    Alteración de la composición del jurado, tras la salida sin justificación clara de la directora de la Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona, sustituida de forma irregular y dejanod al jurado sin una voz experta en la materia central del proyecto.

  2. 2

    Trato desigual en la gestión de suplencias, al no aplicarse el mismo criterio en todas las renuncias de finalistas, lo que redujo el número de propuestas en la fase final.

  3. 3

    Pérdida de anonimato tras la publicación anticipada del resultado de la votación ciudadana y su difusión en prensa antes de la deliberación del jurado.

  4. 4

    Uso desproporcionado del voto popular, que apenas alcanzó un 0.39% del censo, pero que fue tomado como referencia por la alcadelsa y presidenta del jurado, Carolina Darias, antes de la reunión del jurado técnico.

  5. 5

    Contradicciones en la adjudicación, al anunciar el Ayuntamiento en su web que el proyecto definitivo sería redactoado por MPC Arquitectos junto a IC3 Ingenieros, pese a que los ganadores oficiales eran Batlle i Roig Arquitectura, que concursaron en solitario.

  6. 6

    Falta de acceso a las actas de puntuación, denegadas por el Ayuntamiento bajo la clásula de confidencialidad de las bases.

  7. 7

    Relación directa de la alcaldesa con Flora Pescador Monagas, una de las adjudicatarias, quien habría compartido charlas previas sobre urbanismo y el proyecto Guiniguada con Darias.

  8. 8

    Vínculos profesionales entre miembros del jurado y los equipos ganadores, cuestionados en un artículo de prensa publicado en julio de 2025.

  9. 9

    Falta de motivación en las puntaciones, con máximas calificaciones a propuestas con riesgo técnicos e hídricos, mientras que la propuesta alternativa «Prósperos Guiniguada» fue evaluada con notas bajas pese a cumplir todas las bases

  10. 10

    Condicionamiento del fallo técnico por declaraciones previas de la alcaldesa sobre su voto, alineado con la consulta ciudadana.

Portela International Arts & Architects asegura haber solicitado sin éxito la nulidad del procedimiento o su retroacción al momento previo a la deliberación del jurado, tanto al Ayuntamiento como al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias (TACPC).

Ante la falta de respuesta, el despacho afirma no tener «otra opción» que acudir a la Fiscalía y solicitar una investigación.

En un comunicado, el estudio subraya que su denuncia busca defender la calidad, la transparencia y la honradez en los concursos públicos que transforman la ciudad, y reitera su apuesta por procedimientos rigurosos en la contratación pública.

Noticias relacionadas

Tumban el recurso contra el Guiniguada y niegan el acceso a la valoración de las ofertas

Tumban el recurso contra el Guiniguada y niegan el acceso a la valoración de las ofertas

El paseo del Guiniguada tiene un plan, pero no es el especial

El paseo del Guiniguada tiene un plan, pero no es el especial

Todo sobre el Guiniguada: proyectos finalistas, cómo se vota, plazos y el jurado decisivo

Todo sobre el Guiniguada: proyectos finalistas, cómo se vota, plazos y el jurado decisivo

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aumenta la criminalidad en Canarias: los asesinatos se disparan un 223% y los secuestros un 100%
  2. 2

    La pistolera que mató a dos niños en Mineápolis disparó hasta 116 balas
  3. 3 La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania
  4. 4 La caída de escombros en un edificio de Escaleritas provoca daños materiales
  5. 5 Dos heridos críticos en una colisión frontal en la GC-500, en San Bartolomé de Tirajana
  6. 6 El Open Arms estará dos meses en Canarias para actuar en el rescate de migrantes «si se lo piden»
  7. 7 La viñeta de Morgan de este viernes 29 de agosto
  8. 8 CCOO ve «inadmisible» que el personal docente no universitario no haya cobrado el incremento salarial
  9. 9 ¿Puede un comercio negarse a aceptar efectivo? Esto es lo que dice la norma
  10. 10 «Casi acaban con nuestro negocio»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un finalista del concurso del Guiniguada denuncia al Ayuntamiento en la Fiscalía

Un finalista del concurso del Guiniguada denuncia al Ayuntamiento en la Fiscalía