Un finalista del concurso del Guiniguada denuncia al Ayuntamiento en la Fiscalía Según el estudio recurrente, el concurso se vio marcado por una «extensa relación de irregularidades» que comprometen la transparencia, la objetividad y la legalidad del resultado

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 29 de agosto 2025, 21:06 Comenta Compartir

El despacho de arquitectura Portela International Arts & Architects presentará el próximo 2 de septiembre una denuncia formal ante la Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria por presuntas irregularidades en el procedimiento del concurso del proyecto Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias, convocado por el Ayuntamiento capitalino bajo el expediente URB01.24-S y con un contrato valorado en 1.570.721,75 euros (IGIC excluido).

La denuncia, que será presentada en una rueda de prensa convocada a las 12.30 horas frente a la sede de la Fiscalía en la Plaza de San Agustín, apunta a una «adjudicación interesada» del servicio y las obras del proyecto, que finalmente recayeron en la propuesta AWA del equipo Batlle i Roig Arquitectura.

Según el estudio recurrente, el concurso se vio marcado por una «extensa relación de irregularidades» que comprometen la transparencia, la objetividad y la legalidad del resultado.

Entre los principales motivos señalados, Portela International Arts & Architects denuncia:

Entre los principales motivos señalados, POrtela Internacional Arts & Architects denuncia: 1 Alteración de la composición del jurado, tras la salida sin justificación clara de la directora de la Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona, sustituida de forma irregular y dejanod al jurado sin una voz experta en la materia central del proyecto. 2 Trato desigual en la gestión de suplencias, al no aplicarse el mismo criterio en todas las renuncias de finalistas, lo que redujo el número de propuestas en la fase final. 3 Pérdida de anonimato tras la publicación anticipada del resultado de la votación ciudadana y su difusión en prensa antes de la deliberación del jurado. 4 Uso desproporcionado del voto popular, que apenas alcanzó un 0.39% del censo, pero que fue tomado como referencia por la alcadelsa y presidenta del jurado, Carolina Darias, antes de la reunión del jurado técnico. 5 Contradicciones en la adjudicación, al anunciar el Ayuntamiento en su web que el proyecto definitivo sería redactoado por MPC Arquitectos junto a IC3 Ingenieros, pese a que los ganadores oficiales eran Batlle i Roig Arquitectura, que concursaron en solitario. 6 Falta de acceso a las actas de puntuación, denegadas por el Ayuntamiento bajo la clásula de confidencialidad de las bases. 7 Relación directa de la alcaldesa con Flora Pescador Monagas, una de las adjudicatarias, quien habría compartido charlas previas sobre urbanismo y el proyecto Guiniguada con Darias. 8 Vínculos profesionales entre miembros del jurado y los equipos ganadores, cuestionados en un artículo de prensa publicado en julio de 2025. 9 Falta de motivación en las puntaciones, con máximas calificaciones a propuestas con riesgo técnicos e hídricos, mientras que la propuesta alternativa «Prósperos Guiniguada» fue evaluada con notas bajas pese a cumplir todas las bases 10 Condicionamiento del fallo técnico por declaraciones previas de la alcaldesa sobre su voto, alineado con la consulta ciudadana.

Portela International Arts & Architects asegura haber solicitado sin éxito la nulidad del procedimiento o su retroacción al momento previo a la deliberación del jurado, tanto al Ayuntamiento como al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias (TACPC).

Ante la falta de respuesta, el despacho afirma no tener «otra opción» que acudir a la Fiscalía y solicitar una investigación.

En un comunicado, el estudio subraya que su denuncia busca defender la calidad, la transparencia y la honradez en los concursos públicos que transforman la ciudad, y reitera su apuesta por procedimientos rigurosos en la contratación pública.