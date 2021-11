La familia de Yéremi se queja ante el juez por no dejar declarar a los presos tribunales El letrado García Montes detalla que las preguntas del instructor en sus interrogatorios fueron «más propias» del letrado de la defensa del 'Rubio'

El letrado de la familia del desaparecido Yéremi Vargas remitió ayer al Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana un escrito de proposición de diligencias de investigación en el que solicitó nuevamente la toma de declaración en calidad de testigos de los dos presos que compartieron celda con Antonio Ojeda 'el Rubio'. Según esta parte, ambos tienen datos relevantes que podrían incriminarlo como posible autor de los hechos. En el documento, el letrado también se quejó del comportamiento del juez instructor en los interrogatorios realizados el pasado 5 de noviembre a la madre de Yéremi y dos testigos: «La actuación del magistrado ha sido completamente inquisitiva y la formulación de las preguntas planteadas han sido más propias del letrado de la defensa de Antonio Ojeda Bordón, en principio sin demasiado interés en llegar al fondo del asunto y conocer la verdad material», expuso.

García Montes se quejó en el documento remitido al magistrado Juan Manuel Hermo Costoya, que las preguntas que realizó a Ithaisa Suárez, la madre del desaparecido, fueron «totalmente capciosas». Puso como ejemplo que en el interrogatorio acerca de la conversación que ella mantuvo por teléfono con el preso de confianza José Rubén Obadía, el juez hacía ver que la misma «solo la escuchó ella», a pesar de que Ithaisa respondió «de manera clara» que había dos testigos más oyendo todo como eran su marido Jonathan Guisado y el periodista Alex Rodríguez.

Mostró García Montes también su malestar porque no se le permitió preguntar a Ithaisa sobre los motivos por los que contactó con ella el otro preso compañero del 'Rubio', Miguel Ángel Martín. Según esta parte, los funcionarios estaban enfadados porque el instructor, en su auto de sobreseimiento, indicó que el reo había recibido beneficios penitenciarios por declarar que 'el Rubio' le dijo que «el chiquillo llegó muerto» y que lo tuvo que «desaparecer». El abogado detalla en el documento remitido al juez que una funcionaria de la prisión contactó con Ithaisa Suárez para manifestarle que no era cierto y que no se le había concedido ningún tipo de beneficio.

Tacha la acusación particular de «obstinada e insistente» la decisión del magistrado de negar citar como testigos a estos dos reclusos como así solicitó en su escrito de petición de reapertura el acusador particular. «En los documentos presentados» en el escrito referido, determina esta parte, «se hace constar que no existió beneficio penitenciario», apunta.

Critica el letrado que en las testificales de pasado día 5 (declararon Ithaisa, el vecino que dijo haber visto un Renault 5 Oasis el día de la desaparición de Yéremi y un responsable de la prisión), Hermo Costoya no respetó «el principio acusatorio al haber vedado ciertas preguntas que guardaban completa relación con el objeto de procedimiento y que, por lo tanto, fueron pertinentes, útiles y necesarias». Añadió que se debe de determinar si hubo «la comisión de irregularidades» por parte de la junta de tratamiento de las prisiones donde estuvieron los presos confianza con 'el Rubio' y los juzgados de vigilancia penitenciaria correspondientes si realmente se concedieron beneficios penitenciarios.

Marcos García Montes interesó como diligencias a practicar en este procedimiento la localización de José Rubén Obadía para una ampliación de su declaración testifical y de Jonathan Guisado, marido de Ithaisa Suárez y el periodista Alex Rodríguez que fueron testigos de la charla telefónica en la que el reo dio detalles de cómo -presuntamente- 'el Rubio' se incriminó.

También se interesó la comparecencia en calidad de testigos de la madre del joven que ya testificó el pasado día 5 para ratificar la versión ofrecida a la autoridad judicial ya que era menor en aquella época y todo lo que dijo lo hizo en su presencia y de un vecino que podría acreditar que 'el Rubio' tenía una herramienta de corte radial en la fecha de los hechos, material con el que, presuntamente, dijo el sospechoso a un preso que habían hecho desaparecer el cuerpo de menor en un vertedero del sureste de la isla.