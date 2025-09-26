Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Más ayudas en Las Palmas de Gran Canaria para las personas vulnerables: 700.000 euros del convenio con el Cabildo
Imagen de archivo de terrazas en la calle Joaquín Costa, en Las Palmas de Gran Canaria. C7

Los empresarios de la restauración piden la creación de una mesa del ocio para desencallar el conflicto de los horarios

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adelantado a las 22.00 el cierre de las terrazas en la calle Joaquín Costa

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:45

La Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas (AEBCR), integrada en la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), reclama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la creación de una mesa del ocio como instrumento de diálogo estable y vinculante que permita solventar conflictos como el de los horarios que ahora tiene su epicentro en la calle Joaquín Costa.

En esa zona, las terrazas deberán cerrar a las 22.00, con media hora más para el desalojo y la limpieza. En opinión de los empresarios, se trata de «un castigo injustificado contra la actividad que »pone en riesgo la viabilidad de numerosos locales y, con ello, cientos de empleos y medios de vida«.

«El presidente de la AEBCR, Fermín Sánchez, advierte de que los asociados se sienten abandonados por un Ayuntamiento que «decide de espaldas a la realidad social y económica«. «Adoptar restricciones tan drásticas con datos obsoletos y sin escuchar nuestras propuestas no es el modo de gobernar que nos prometió el grupo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria. No pedimos privilegios, pedimos ser escuchados en decisiones que nos afectan directamente», dice.

Sánchez subraya que la creación de una mesa del ocio es imprescindible para abrir un canal real de trabajo donde se busquen soluciones equilibradas que compatibilicen el derecho al descanso vecinal con el desarrollo económico y el mantenimiento del empleo. «La hostelería es un sector estratégico para la vida urbana, para la economía local y para la oferta turística. Limitar las terrazas sin diálogo ni criterios actualizados no solo debilita a nuestros negocios, también empobrece a la ciudad en su conjunto», señala.

La AEBCR insta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a crear la mesa en el plazo más breve posible y a suspender nuevas restricciones hasta que exista un espacio de consenso. Los empresarios también abogan por «promover un proceso de diálogo real entre Administración, empresarios y vecinos», afirma Fermín Sánchez, quien deja claro que la hostelería «se compromete a una gestión responsable, con reglas claras, consensuadas y actualizadas». «Solo así se garantiza el equilibrio justo entre la convivencia ciudadana y sostenibilidad económica», concluye.

