David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:32 | Actualizado 11:45h.

La Asociación de Restauradores de Gran Canaria reacciona a la regulación anunciada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre los horarios de las terrazas de la calle de Joaquín Costa y lo hacen haciendo evidente su indignación. Recurriendo al latinajo falsamente atribuido a los gladiadores de la antigua Roma dejan al final de su nota un negro presagio: «Alcaldesa, los que van a morir te saludan».

Por sorpresa, el gobierno de la ciudad, desde su área de Urbanismo enviaba este martes una nota de prensa, que se anticipaba a la publicación de la resolución este miércoles, en la que señalaba que se establece un horario único de funcionamiento para todas las terrazas ubicadas en el ámbito delimitado de 08:00 a 22:00 horas, con media hora adicional para el desalojo y limpieza (hasta las 22:30 horas) todos los días de la semana.

Esta noticia ha causado gran impacto en los restauradores, que no entienden para que han formado parte de reuniones y entregado documentación al concejal Mauricio Roque, al que acusan de desoir todos sus argumentos y abocarlos a un complejo escenario económico.

Lo que esgrime el consistorio, con los antecedentes de una sentencia judicial de años anteriores, y el conflicto vecinal que se instauró en su día, es que esta resolución resolución actúa en el entorno de las calles Joaquín Costa (entre las calles Lucas Navarro y Fernando Guanarteme), Los Martínez de Escobar y la plaza Fray Juníperos, conocida popularmente como de Los Betancores. «El objetivo es compatibilizar la actividad de restauración con el derecho al descanso de los vecinos y vecinas de la zona», expone.

Además, la misma nota señala que los estudios técnicos realizados confirmaron la necesidad de adoptar limitaciones horarias, tras constatar que las actividades de hostelería generan molestias que superan los umbrales de ruido permitidos en la zona.

Concejal lamentable

Los restauradores salen al paso de esta noticia, un jarro de agua fría que en cierto modo esperaban, indicando que «es lamentable que el concejal Mauricio Roque, nos haya pedido un informe técnico de medidas, con las cargas económicas que ello conlleva, nos haya dado esperanzas argumentando que después del mes de agosto nos reuniríamos y buscaríamos una solución, para luego emprender esta estocada que nos deja traspuestos, sin aliento... Poniendo en peligro a familias, a sus medios de vida».

Los responsables de estos negocios no comprenden que todo se fundamente en la sentencia de 2022, sin comprobar que los elementos acústicos y las molestias que se producían en aquellos tiempos se sigan produciendo.

Ante eso, indican que «la pasividad de este ayuntamiento, la ineficacia y la no asunción de tareas para esforzarse en resolver la situación de hoy, queda reflejada cuando no se han puesto los medios necesarios para elaborar un informe actualizado, que recoja el sentir de las partes, las cuestiones técnicas a debatir y sus múltiples posibilidades de resolución. Se basan en un trabajo realizado en el año 2022, último año donde este ayuntamiento trabajó».