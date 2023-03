«A los drags les diría que tengan la máxima personalidad posible»

Su nombre es Isidro Pérez, aunque todo el mundo lo conoce como Drag Vulcano. Tras un año de reinado como drag queen, le toca ceder el trono a sucesor, que luchará por él, esta noche, en el 'Studio54' de Santa Catalina. Sobre ese momento y otros asuntos de interés, el galdense expresó su punto de vista.

-Un año después de haber ganado la gala, ¿ve su victoria de la misma manera o ha cambiado su perspectiva?

–No sabría decirte, la verdad. La sigo viviendo con la misma ilusión que cuando me nombraron ganador. Lo que claro, ahora se ve con más añoranza. Parece que como tuvimos ese doble carnaval en marzo y en julio, ha sido como eterno el reinado. Se me ha pasado volando, pero ha sido como eterno. Una situación bastante extraña, porque no he parado con los actos, viajes y demás. Aunque por mi encantado.

–¿Qué supuso para usted ganar después de tantos años presentándose?

–Es que era: o lo consigo... o lo consigo. No había una posibilidad de «no, no puedo ganar» o «no, no voy a ganar». En mi cabeza iba bastante seguro de lo que tenía que hacer, de lo que quería transmitir y de que eso debía llegar en forma de un premio importante. Tenía que ser ganador, sí o sí.

–¿Qué espera del momento en el que entregue su reinado?

–Será una mezcla de emociones. Hay muchos amigos que se presentan y si ese momento se comparte con un amigo, al igual que yo lo compartí con Sethlas, que es mi ahijada drag y somos amigos desde siempre, puede ser muy emotivo. Al fin y al cabo, compartiré y seré afín a esa emoción, porque yo la he vivido.

–¿Qué consejo le daría a todos aquellos que están empezando y que le tienen como referente?

–Les diría que tuvieran la máxima personalidad posible, que es lo que hace que un drag se realce sobre el resto. Si todos somos una oveja más, no vas a destacar y necesitas hacerlo. Ya no solo en el concurso; en un mundo como este, hay que marcar la diferencia en todos los sentidos.

–También comunicó que, tras la entrega de su reinado, se retirará. ¿Sigue con la misma idea?

–Siempre he dicho que jamás diré «de esta agua no beberé», porque nunca sabes las vueltas que dará la vida. Drag Vulcano seguirá existiendo, actuando y seguirá yendo a los eventos a los que le avisen. Si a lo mejor tengo la posibilidad, las ganas, la emoción, las fuerzas y la ilusión de volverme a presentar a la gala Drag Queen de Las Palmas, pues lo haré.

Logros de la gala «Ayuda a que las siglas LGTBIQ+ se vayan entendiendo mucho mejor»

–Una vez dijo: «Drag Vulcano es el personaje que todos ven e Isidro es la persona que muy pocas personas llegan a ver». ¿Por qué cree que es así?

–Porque claramente la imagen visible es la de Drag Vulcano. Isidro es una persona que vive en Gáldar, que es muy de su familia, muy de estar en su casa. Mi madre siempre dice que si el techo se va a caer en mi casa, no me coge debajo; pero hay una época en la que no me muevo, en la que me creo mi propia cuarentena y de allí no me saca nadie. Pero cuando salgo, salgo por todos lados.

–Además, será la 25º edición de la gala drag. ¿Ha cambiado mucho desde la primera vez que se celebró?

–Totalmente. Ha cambiado en el marco social, en la evolución de la misma gala, en todo. Si tu ves la primera gala drag queen de Las Palmas y ves la de este 2023, no se parecen en nada; en que hay maricones solo (ríe).

¿Cuánto ha ayudado este concurso a abrir la mente de las personas?

–Muchísimo, porque es algo que se visualiza. Lo que no ves, no lo conoces y al ver la gala drag, quieras o no, aunque no represente a todo el colectivo LGTBIQ+, sí que representa a una gran parte y ayuda a que todas esas siglas se vayan entendiendo mucho mejor.

–Por otra parte, ¿qué supuso para usted la victoria a nivel laboral? ¿Le surgieron muchas oportunidades?

–Antes de ganar la gala drag queen, también estuve en el concurso de Drag Race España. Creo que se sumaron las dos cosas. Por tanto, era más reclamado en diferentes sitios. He estado en Mallorca, en Valencia, en Sevilla, en Barcelona, en Madrid... en muchos lugares.

–¿Y cree que, por lo general, están saliendo más oportunidades para sus compañeros?

–Gracias al formato Drag Race, el drag se está demandando mucho más. Con lo cual, se está buscando más drags en diferentes eventos. Hay gente que piensa que el drag es para los carnavales, y nada que ver. De hecho, trabajamos más durante el resto del año, lo que pasa es que en los carnavales nos encontramos en una fecha más reducida, que a su vez es más visualizada. Yo puedo asistir desde una primera comunión, hasta una despedida de soltera, una despedida de casada, una boda... a cualquier evento, un drag queen queda que te cagas (ríe).

La vida del drag «Trabajamos más durante el resto del año. Abarca mucho tiempo, pero si te lo tomas como hobby, se puede compaginar con muchas más cosas»

–Más allá de esas tablas en el escenario, ¿qué le aporta ese bagaje cuando vuelve a actuar?

–Me aporta una seguridad que se transmite. Tanto a la hora de estar en el escenario en sí, como en uno mismo. Cuando hago un espectáculo no solo quiero que vean un baile y ya está. Intento que el público esté conmigo actuando, atendiendo, que entienda lo que estoy haciendo y que se divierta. Y se consigue. Si tú estás seguro de ti mismo y logras estar seguro de lo que vas a transmitir, lo transmites.

–Ha declarado en alguna ocasión que desde los 7 años sabía qué era lo que quería hacer con su vida. ¿Qué mensaje le mandaría a todas esas personas que aún buscan su propósito?

–Sonará muy místico y muy de cuento de hadas, pero que se guíen por su corazón. Los gustos pueden variar, pueden cambiar. Hoy se te apetece ser drag queen y mañana apetece ser médico, o viceversa. La profesión de drag queen, que para mí lo es, abarca mucho tiempo porque requiere constantes cambios en los vestuarios y las músicas. Pero si te lo tomas como hobby, se puede compaginar con muchas más cosas. Así que para adelante, que luchen por sus sueños y que un no, nunca les cierre una puerta.