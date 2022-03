Descubre las claves de la Gala Drag Queen 2022

Esta noche se celebra una de las galas más eperadas en todo carnaval: la gala que elegirá a la próxima «reinona carnavalera». Esta, junto con la gala de La Reina son los dos platos fuertes de las fiestas.

A continuación CANARIAS7 te ofrece todas las claves para que estés al día de lo que ocurrirá en una de las noches más transgresoras del Carnaval de «La Tierra».

Los candidatos

Este año son 16 los candidatos. Aquí puedes descubrir quiénes serán los protagonistas de la noche, sus espectáculos, sus diseñadores y a quién representan.

¿Cómo votar?

Para poder votar por tu candato favorit deberás emitir un mensaje de texto (SMS) al teléfono 928 101 010 con el mensaje Drag espacio y el número del tu candidato.favorito. Como novedad este año El Corte Inglés sorteará una tarjeta regalo valorada en 1.000 euros entre aquellos que emitan un voto válido.

¿Quién actúa?

En la noche de la libertad no podían faltar las actuaciones musicales. En esta edición se subirán al escenario las cantantes Cristina Ramos o Chanel Terrero, quien interpretará el tema SloMo que defenderá en el próximo Festival de Eurovisión. También participarán n las ganadoras del primer y segundo premio de vestuario del concurso de comparsas adultas, Kisamba y Cubatao, entre otros artistas.

Los presentadores y organizadores

Los maestros de ceremonias esta noche serán los periodistas F átima Plata y Roberto Herrera. Para contrarrestar este «ambiente nformativo», Daniel Blesa, conocido artísticamente como «Supremme De Luxe» se sumará a la pareja. Por otro lado, el evento estará dirigido por el conocido productor Israel Reyes. La gala se dividirá en dos bloques.

Hora y lugar ¿dónde ver la gala?

La Gala Drag del carnaval de «La Tierra» se celebrará a las 21:00 de la noche en el Parque Santa Catalina de las Palmas de Gran Canaria. Si no has conseguido entrada no te preocupes porque podrás ver toda la gala en directo a través de Televisión Canaria, Televisión Española y Canarias7.es