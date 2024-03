Darias dice que hay interés por las charcas de San Lorenzo, pero «tienen que ponerse a tiro» La alcaldesa responde a los propietarios del terreno que «la pelota no está en el tejado del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria»

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha perdido interés en adquirir las charcas de San Lorenzo. Pero no lo hará a cualquier precio. La alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, respaldó a su concejal de Urbanismo, quien aseguró que el principal obstáculo que había para que se materializara la adquisición de este espacio de interés agroambiental era el precio que se había puesto sobre la mesa por parte de la propiedad. «Es un espacio que tiene interés para la ciudadanía y lo tiene también para el Ayuntamiento y para otras administraciones, como la insular», expuso la regidora socialista, «pero también es verdad que tiene que ponerse, permítame la expresión, a tiro. Es decir, que las condiciones de venta sean óptimas porque no puede ser lo que diga una parte. Tendrá que ser lo que, en su caso, acuerden las dos partes».

Por el momento, no ha trascendido las cantidades que se han puesto sobre la mesa -ni la que conforma la tasación municipal de los terrenos, ni la que piden los propietarios-, pero puede servir de orientación la partida que estaba consignada en la anterior distribución del Fondo de Desarrollo de Canarias. La asignación de fondos que hizo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en un primer momento destinaba 7,92 millones de euros bajo el epígrafe ''Recuperación de ecosistemas naturales periurbanos y/o mantenimiento de humedales y otras soluciones basadas en la naturaleza', mediante un programa plurianual que englobaba el periodo comprendido entre 2022 y 2026. LOS DATOS Treintena En la zona hay unas 28 charcas, que suelen medir unos 300 metros de largo por 100 metros de ancho.

200 años Las charcas son estanques horadados en la zona para recoger el agua con que regar la vega agrícola.

Avifauna Un estudio de SEOBirdLife identifica hasta 49 especies de aves en las charcas de San Lorenzo.

Campo de golf En los 90, el Ayuntamiento planteó crear un campo de golf y 580 chalés de lujo en la zona. Sin embargo, en enero de 2024 se reformuló el convenio y la adquisición de las charcas de San Lorenzo se quedó con menos de un millón de euros. Y no se prevé su reactivación hasta 2026. «Es verdad que tenemos tasaciones, tenemos informes municipales y eso es nuestra guía. No podemos tener otra. ¿Y hasta dónde llegan esas tasaciones del terreno? Hasta donde dicen los cálculos municipales», expuso Carolina Darias. «Tenemos mucho trecho para ponernos de acuerdo todavía. Muchísimo trecho», dijo para remarcar las diferencias que existen entre las dos partes a la hora de fijar precio a la transacción. Noticias relacionadas Negociación inexistente por las Charcas de San Lorenzo David Ojeda Las discrepancias sobre el precio frenan la adquisición de las charcas de San Lorenzo Javier Darriba La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria aseguró que el Ayuntamiento ha contestado a la propuesta de la propiedad a través de la comparecencia que protagonizó esta misma semana el concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, cuando señaló que la voluntad municipal es adquirir los terrenos, «pero no a cualquier precio». La regidora contesta así a la propiedad, que este viernes se quejaba a través de CANARIAS7 de que llevaban dos años esperando a que el Consistorio capitalino se pronunciara sobre el precio que habían puesto a los estanques y demás elementos hidráulicos. Desde el grupo de gobierno se da por sentado que las palabras de Roque muestran el rechazo a la propuesta de precio hecha por los propietarios. «Por tanto la pelota no está en el tejado del Ayuntamiento. Está en el otro lado», señaló Darias a preguntas de los periodistas, antes de asegurar que el concejal sí se había reunido con la propiedad. Carolina Darias también hizo referencia a la necesidad de que otras administraciones participen en el proceso de adquisición de estos terrenos para ver «qué hacemos con ese espacio». Aunque no hay proyecto definido, en los últimos mandatos siempre se ha apostado por la creación de un parque ambiental periurbano, con zonas de picnic, paseos, puntos de observación de aves...